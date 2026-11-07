Дым тянется на километры: в Саратове после атаки БПЛА масштабно горит НПЗ

НПЗ в Саратове к утру продолжал гореть / Фото из соцсети
Ночью Силы обороны атаковали несколько регионов России. Среди целей – Саратовский НПЗ и склад завода "Алмаз" в Ростове.
О очередном ударе по нефтеперерабатывающим предприятиям России сообщают каналы Exilenova+ и Supernova.
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Куда ночью попали украинские дроны и ракеты?
Еще незадолго до 3 часов ночи губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил об угрозе с дронов для региона.
Позже он подтвердил прилеты в регионе. "В результате атаки БПЛА имеются повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Предварительно есть пострадавшие", – написал российский чиновник.
Тем временем в сети начали появляться яркие кадры масштабного пожара на НПЗ в Саратове. По данным мониторинговых служб, на территории НПЗ зафиксированы многочисленные очаги возгорания.
Пожар на НПЗ в Саратове: смотрите видео
Попадание в НПЗ в Саратове: смотрите видео
Дым от пожара простирается на несколько километров: смотрите видео
В Саратове горит НПЗ: смотрите видео
Другой ракурс пожара на НПЗ: смотрите видео
Облако дыма над городом увеличивается: смотрите видео
Какова ситуация в Саратове сейчас: смотрите видео
Как выглядит НПЗ в Саратове / Фото из сети
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НПЗ в Саратове перерабатывает около 7 миллионов тонн нефти в год, что составляет примерно 2 – 3% от общих мощностей российской нефтепереработки.
Предприятие производит автомобильный бензин, в частности АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо, судовое топливо, дорожные и кровельные битумы, техническую серу и другие нефтепродукты.
Завод имеет важное военно-экономическое значение, поскольку участвует в обеспечении потребностей российских вооруженных сил в топливно-смазочных материалах.
Особую роль играет производство дизельного топлива, необходимого для обеспечения военной автомобильной и бронетехники.
Помимо Саратова, ночью горел и Ростов. В городе вспыхнул масштабный пожар на складе завода "Алмаз". Огонь распространился на площадь в 8000 квадратных метров.
"Алмаз" – это предприятие российского ОПК, что входит в структуру "Ростеха". Завод специализируется на производстве военных систем связи, радиоэлектронного оборудования, средств специальной связи и ремонте военной техники.
В Ростове горит склад завода "Алмаз": смотрите видео
Что происходит в Ростове: смотрите видео
В ту же ночь в российском Орле ракетами, по предварительным данным, нанесли удар по заводу "Протон", производящий электронику для военной техники. После удара загорелся корпус №48 предприятия. Вероятно, атака была осуществлена украинскими крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго".
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