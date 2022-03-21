Радостное известие сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, опубликовав мем об уже легендарной Чернобаевке в Херсонской области.

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"Соберитесь. Сейчас понадобится все ваше мужество. Чернобаевка. Седьмой раз", – потролил рашистов Арестович, опубликовав мем об уже легендарной деревне.

В комментариях украинцы удивляются откровенной тупости российской армии.

"Нет, ну орки тупые, конечно, но как?" – спрашивают Арестовича. Он уверяет: опубликованная информация – не шутка, а чистая правда.

В Чернобаевке расположен аэродром, который оккупанты сделали своей базой. Впервые ВСУ ударили по нему еще 27 февраля. С этой даты и по сей день, 21 марта, украинские военные нанесли уже семь успешных ударов по вражеской цели. Удалось уничтожить немало российской авиации и техники. И это еще, похоже, не конец. Продолжение следует!

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