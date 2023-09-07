Поздравления наши военные сняли с острова Змеиный и поделились видео с нашей редакцией. Айда смотрит его вместе с 24 Каналом!

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Мощное поздравление с острова Змеиный

Спецподразделение "Артан" поздравляет с праздником и Днем разведки. Победа не за горами! Слава Украине! Героям Слава!

– приветствуют защитники.

Спецподразделение "Артан" поздравило с Днем военной разведки: смотрите видео

Буданов призвал загадывать желание

Как уже отмечалось выше, он также присоединился к поздравлению с Днем военной разведки. Он поздравил своих коллег с профессиональным праздником, попросив их "загадать желания".

Глава ГУР МО отметил, что украинская разведка отмечает этот день. И делает это несмотря на "преступно-убийственную, террористически-разрушительную агрессию России". Кирилл Буданов также пообещал, что за совершенные над украинцами военные преступления россияне будут отвечать.

Он подчеркнул, что сущность профессии военного разведчика не предполагала общественной оценки их работы. По словам главы ГУР МО, разведчики – люди молчаливого подвига.

Но широкомасштабная захватническая война и динамические геополитические изменения в среде безопасности внесли значительные коррективы в работу разведки. В настоящее время весь мир наблюдает за нашими достижениями и доверяет нам и предоставленной информации,

– отметил он.

Он поблагодарил каждого разведчика за его службу и за то, что они делают для достижения Украиной победы. За их профессионализм, стойкость, мужество и жертвенность.

Разведка – это не только героические поступки и подвиги, но прежде всего напряженная, тяжелая ежедневная работа, которая требует больших усилий, постоянной выдержки, воли, основательных знаний и мастерства ради общегосударственных и национальных интересов,

– подчеркнул Буданов.

Глава украинской разведки также отдал дань уважения боевым собратьям, которые за независимость Украины отдали свои жизни. Он пообещал, что ГУР МО отомстит оккупантам за наших бойцов, убитых и искалеченных детей, за сирот и родителей, за украинские города и села, за небо, землю и наше море.