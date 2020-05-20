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75% прибыли: сколько денег перечислит "Приватбанк" и еще 2 госкомпании в бюджет

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"Приватбанк"
"Приватбанк" / epravda.com.ua

В правительстве утвердили финансовый план, в котором определили откуда и сколько денег уплатят в бюджет государственные предприятия. В частности, речь идет о "Приватбанке", "Турбоатоме" и "Укртрансаммиаке".

Крім того, уже затвердили річний звіт "Приватбанку" за 2019 рік та фінансовий план "Турбоатому" та "Укртрансаміаку" на 2020 рік. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Скільки перерахує "Приватбанк"

"Приватбанк" перерахує до держбюджету 24,4 мільярда гривень, який заробили у 2019 році. Ця сума становить 75% від усього чистого прибутку банку. Ще частину направлять у резервний фонд. Таке розпорядження уряд прийняв на засіданні 20 травня.

Ще 5% чистого прибутку банку в розмірі 1,6 мільярів гривень будуть направлені до резервного фонду,
– написав Шмигаль.

Решту грошей "Приватбанку" спрямують, щоб покрити збитки за минулі роки. 

Скільки перерахують "Турбоатом" та "Укртрансаміак"

Згідно з фінансовим планом "Турбоатому" на 2020 рік, державне підприємство сплатить у бюджет 712 мільйонів гривень. А виплати "Укртрансаміаку" на користь держави становитимуть 1,35 мільярда гривень.

Шмигаль також додав, що "державні установи мають працювати для українців". Крім того, на початку травня уряд ухвалив рішення, що кошти від "Нафтогазу" підуть на будівництво лікарень, доріг і шкіл.

Автор: Алина Олиховская
Теги: Новости Украины Денис Шмыгаль Бюджет Бюджет 2020 Деньги Приватбанк
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