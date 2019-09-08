75 годовщина начала операции "Висла": воспоминания от украинки, которую принудительно переселили

8 сентября в Украине отмечают 75-ю годовщину операции "Висла", во время которой по решению государственного руководства СССР, Польской и Чехословацкой республик несколько сотен украинцев насильно депортировали из этнических земель. Выселения сопровождались террором, репрессиями и конфискацией имущества. В память о пострадавших от этих трагических событий во Львове собралось поминальное вече.

Украинцев заставляли прощаться со своими домами на Лемковщине, Холмщине, Подляшье, Надсянье, Любачивщине. Среди тех, кто тогда потерял родную землю, – Анна Волошинская, которую в 1945 году вместе с родителями и братиком депортировали.

Больше о жуткой операции "Висла" – читайте в материале 24 канала

Она рассказывает, что тогда к ним пришел военный российский офицер и сказал "возьмите еду на 3 дня, потому что здесь будут страшные бои". Люди поверили, собрались быстро и без нареканий. Но впоследствии поняли, как жестоко их обманули.

Людей везли товарными вагонами, многие не пережили дороги. Всего в период с 1944 по 1951 годы были насильно оторваны от дома больше 600 тысяч украинцев. Так, семья госпожи Анны оказалась аж в Николаевской области. "По одной семье в село селили. Нас поселили к одному дедушке", – говорит женщина.



Анна Волошинская / скриншот из видео 24 канала

Об утраченных домах вынужденные переселенцы вспоминали на протяжении долгих лет. И теперь при каждой возможности стараются их посетить. Так, сын принудительно переселенной украинки говорит, что когда они возвращались, то брали с собой комочки земли.

Как проходила операция "Висла": смотрите видео

Отметим, что только в июле этого года Кабмин утвердил официальное проведение мероприятий годовщины этих трагических событий.

В центре Львова украинцы провели вече – чествование памяти жертв операции "Висла". Молодые люди держали в руках листки с названиями украинских сел, откуда были депортированы украинцы, в частности Сагрынь, Павлокома, Безкоровичи, Гораец, Березка, Берест, Лески.

75 годовщина начала операции "Висла": фото с вече во Львове / фото Радио Свобода