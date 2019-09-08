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      75 годовщина начала операции "Висла": воспоминания от украинки, которую принудительно переселили

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      8 сентября в Украине отмечают 75-ю годовщину операции "Висла", во время которой по решению государственного руководства СССР, Польской и Чехословацкой республик несколько сотен украинцев насильно депортировали из этнических земель. Выселения сопровождались террором, репрессиями и конфискацией имущества. В память о пострадавших от этих трагических событий во Львове собралось поминальное вече.

      Украинцев заставляли прощаться со своими домами на Лемковщине, Холмщине, Подляшье, Надсянье, Любачивщине. Среди тех, кто тогда потерял родную землю, – Анна Волошинская, которую в 1945 году вместе с родителями и братиком депортировали.

      Больше о жуткой операции "Висла" – читайте в материале 24 канала

      Она рассказывает, что тогда к ним пришел военный российский офицер и сказал "возьмите еду на 3 дня, потому что здесь будут страшные бои". Люди поверили, собрались быстро и без нареканий. Но впоследствии поняли, как жестоко их обманули.

      Людей везли товарными вагонами, многие не пережили дороги. Всего в период с 1944 по 1951 годы были насильно оторваны от дома больше 600 тысяч украинцев. Так, семья госпожи Анны оказалась аж в Николаевской области. "По одной семье в село селили. Нас поселили к одному дедушке", – говорит женщина.

      Анна Волошинська
      Анна Волошинская / скриншот из видео 24 канала

      Об утраченных домах вынужденные переселенцы вспоминали на протяжении долгих лет. И теперь при каждой возможности стараются их посетить. Так, сын принудительно переселенной украинки говорит, что когда они возвращались, то брали с собой комочки земли.

      Как проходила операция "Висла": смотрите видео

      Отметим, что только в июле этого года Кабмин утвердил официальное проведение мероприятий годовщины этих трагических событий.

      В центре Львова украинцы провели вече – чествование памяти жертв операции "Висла". Молодые люди держали в руках листки с названиями украинских сел, откуда были депортированы украинцы, в частности Сагрынь, Павлокома, Безкоровичи, Гораец, Березка, Берест, Лески.

      75 годовщина начала операции "Висла": фото с вече во Львове / фото Радио Свобода

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      Теги: Новости Украины СССР Новости Польши Жертвы Новости Львова История
      Источник: 24 канал
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