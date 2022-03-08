Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отметила, что в Мариуполь отправили все самое необходимое, передает 24 канал.

Читайте также Мы рассчитываем на соблюдение тишины, но есть сигналы, что враг обстреливает гумкоридор, – Верещук

На обратном пути автобусы будут вывозить людей

Ирина Верещук отметила, что гуманитарный груз состоит из 8 грузовиков, а также более 30 автобусов, которые на обратном пути должны забрать людей. Прежде всего речь идет об эвакуации женщин, детей, а также стариков.

Груз состоит из воды, медикаментов, основных круп и других продуктов, которые помогут людям выжить. Вес груза – более 90 тонн,

– подчеркнула она.

Министр также сообщила, что людей из Мариуполя будут эвакуировать в Запорожье.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!