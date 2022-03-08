Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отметила, что в Мариуполь отправили все самое необходимое, передает 24 канал.
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На обратном пути автобусы будут вывозить людей
Ирина Верещук отметила, что гуманитарный груз состоит из 8 грузовиков, а также более 30 автобусов, которые на обратном пути должны забрать людей. Прежде всего речь идет об эвакуации женщин, детей, а также стариков.
Груз состоит из воды, медикаментов, основных круп и других продуктов, которые помогут людям выжить. Вес груза – более 90 тонн,
– подчеркнула она.
Министр также сообщила, что людей из Мариуполя будут эвакуировать в Запорожье.
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