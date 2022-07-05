Славянск и Краматорск всегда будут украинскими

Именно Славянск и Краматорск стали первыми городами, которые захватили российские диверсанты. Но уже 5 июля 2014 года защитники Украины прогнали российских оккупантов и над городами взвился наш флаг. Сейчас Россия постоянно обстреливает населенные пункты, из-за чего жители вынуждены покидать свои дома.

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Как и 8 лет назад, захватчики получат достойный отпор. Мы выбьем врага, освободим все наши города и села и отстроим Украину!

Враг беспощадно обстреливает города: жителей просят эвакуироваться

Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко поздравил жителей Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки с восьмой годовщиной освобождения от российской оккупации и отметил, что в этом году массовых акций не будет.

Ведь большинство северян Донетчины уже покинули область – и это правильное решение. Однако он заметил, что это не означает, что мы будем молчать.

Кто бы куда ни разъехался, мы все равно остаемся дончанами и помним о каждом городе, которому благодаря украинским воинам удалось вырваться из российских лап в 2014 году. Бережем нашу свободу! Бьемся за нашу независимость,

– написал Кириленко.

Важно! Вечером 3 июля стало известно, что подразделения ВСУ были вынуждены выйти из Лисичанска. Следующей целью врага будет Славянск, а также, вероятно, Краматорск и Бахмут. За последние 10 дней Славянск стал прифронтовым городом – сейчас его обстреливают каждый день. 3 июля произошел сильнейший из вражеских обстрелов. В результате 19 человек были ранены, а 6 погибли, среди них – один ребенок. Местных жителей настойчиво просят эвакуироваться!

Главное об оккупации Славянска и Краматорска в 2014 году

12 апреля 2014 года боевики самопровозглашенной ДНР и вошедшие в состав российских отрядов представители местного криминала ворвались в здание Славянского городского отдела МВД Украины и местного отдела СБУ.

После этого террорист и преступник Вячеслав Пономарев провозгласил себя мэром Славянска. Утром следующего дня диверсанты контролировали все выезды из города.

Захват Славянска боевиками: смотрите видео

В Славянске боевики начали настоящий террор над местным населением. Тех, кто говорил по-украински, брали в плен и пытали. Захватчики обстреливали жилые кварталы, устраивали провокации, чтобы враждебно настроить мирных людей против украинской армии.

Оккупация Краматорска началась в тот же день, что и Славянска – 12 апреля. Сепаратисты повесили флаг т. н. "ДНР" на здании горисполкома и штурмовали здание городского отдела милиции.

Пока перед райотделом местные жители скандировали "Украина!", к сепаратистам прибыло подкрепление из Славянска. После этого город полностью перешел под контроль пророссийских наемников.

Однако уже через несколько дней подразделения украинского спецназначения освободили военный аэродром в Краматорске и взяли в плен нескольких террористов.

Важно – будет ли Славянск следующей целью врага: смотрите видео