Любой специалист по питанию и здоровью сделает акцент на необходимости клетчатке в рационе.

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Но зачем и что это вам даст?

Фрукты и овощи – отличный источник витаминов и минералов. Они богаты витаминами A, C и E, а также магнием, цинком, фосфором, фолиевой кислотой и калием. Основа иммунной системы лежит в кишечнике, и если уточнить, то в качественной микрофлоре. И именно фрукты и овощи – это пребиотики (питание) для нашей флоры. Регулярный стул (поход в туалет) обеспечивает именно клетчатка. Насыщение — овощи и фрукты дают сильное насыщение, и люди, которые борются с постоянным голодом, могут не перебирая по калорийности, получить сытость. Не калорийны, и поэтому перебрать ими в течение дня по калорийности рациона будет сложно.

Важно Что делать, когда диеты и физические нагрузки не помогают похудеть

Защита от разного рода заболеваний. Овощи и фрукты содержат фитохимические вещества, которые являются биологически активными веществами. Это означает, что употребляя овощи и фрукты, можно снизить риск диабета 2 типа, инсульта, сердечных заболеваний, высокого давления и рака, а еще снизить уровень холестерина. Овощи и фрукты в любом виде – это удобно, быстро и доступно. Выбирайте локальные продукты и круглый год будет отличный рацион. Разные текстуры и варианты приготовления – от свежих вариантов до печеных и смузи – овощи и фрукты помогают сделать рацион разнообразный и придать ему разных вкусов.

Если организм нормально реагирует на овощи и фрукты, то в день старайтесь сделать 500 грамм овощей/зелени и 300 грамм фруктов/ягод. И еще очень важно разнообразие овощей и фруктов – меняйте набор раз в несколько дней.