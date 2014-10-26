80% опрошенных охотно отвечают на вопросы экзит-полла, — Бекешкина

Об истории экзит-полла в Украине и достоверность социологических исследований в студии телеканала новостей “24” рассказала директор фонда "Демократические инициативы имени И. Кучерива" Ирина Бекешкина.

По ее словам, впервые экзит-полл провели на выборах 1998 года. С того времени результаты опросов стали более точными.



Дело в том, что появились мобильные телефоны. Ведь сейчас можно получать результаты из самых отдаленных сел, — рассказала эксперт.



В Украине не боятся отвечать на вопросы экзит-полла. 80% опрошенных готовы отвечать, за кого отдали свой голос, это очень высокий показатель, — отметила Бекешкина.



По ее словам, сегодня экзит-поллы проводят 5 социологических компаний. Первые результаты дадут уже в 20:00, а уточненный вариант — в 23:00.