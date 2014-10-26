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      80% опрошенных охотно отвечают на вопросы экзит-полла, — Бекешкина

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      Об истории экзит-полла в Украине и достоверность социологических исследований в студии телеканала новостей “24” рассказала директор фонда "Демократические инициативы имени И. Кучерива" Ирина Бекешкина.

      По ее словам, впервые экзит-полл провели на выборах 1998 года. С того времени результаты опросов стали более точными.

      Дело в том, что появились мобильные телефоны. Ведь сейчас можно получать результаты из самых отдаленных сел, — рассказала эксперт.

      В Украине не боятся отвечать на вопросы экзит-полла. 80% опрошенных готовы отвечать, за кого отдали свой голос, это очень высокий показатель, — отметила Бекешкина.

      По ее словам, сегодня экзит-поллы проводят 5 социологических компаний. Первые результаты дадут уже в 20:00, а уточненный вариант — в 23:00.

      Теги: социологическое исследование Опрос 24 День виборов Выборы в ВР-2014
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 26 октября 2014
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