Это один из первых опросов после нападения России на Украину. Это произошло 24 февраля 2022 года. Об основных событиях последних недель читайте по ссылке.

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Украинцы не верят в раскол государства

Подавляющее большинство украинцев считают, что угроза раскола Украины маловероятна. Так ответили 82% респондентов . Их уверенность в этом пошла вверх благодаря тому, что страна сплотилась во время войны, которую начала Россия. Среди основных угроз, которые украинские считают реальными в ближайшие месяцы, назвали:

Инфляция, рост цен – 45% ,

Дефицит топлива – 38% . ​​

Вероятность обесценивания нацвалюты и срыва посевной кампании называют реальной в пределах четверти опрошенных, голод – 13% . Жители восточных областей Украины несколько больше боятся вышеупомянутых угроз, чем опрошенные из других регионов. Кроме того, 77% украинцев убеждены, что дела в государстве двигаются в правильном направлении.