Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Для чего россиянам теракты 9 мая

Агенты движения "Атеш" из разных силовых структур РФ передают информацию о том, что российские спецслужбы планируют провокации на 9 мая с целью обвинить в них движения сопротивления. Возможны теракты о гражданских как в России, так и на временно оккупированных территориях.

Партизаны отмечают, что это классическая методичка ФСБ, которую спецслужбы неоднократно использовали. В Кремле стремятся создать пропагандистскую картинку, усилить репрессии и дискредитировать все движения сопротивления, в том числе и "Атеш".

Мы официально заявляем: движение "Атэш" действует исключительно против оккупационных войск и военной инфраструктуры. Мы не воюем против мирного населения – мы действуем в интересах простых граждан. Именно поэтому враг боится нас и пытается нас очернить,

– сообщают в движении сопротивления.

Заметим, что Владимир Зеленский также считает, что до 9 мая Россия может прибегнуть к различным провокациям, ведь это в стиле Кремля. "Провокации могут быть, но это зависит от россиян. Если кто-то им еще верит, то пусть это попробуют на себе последние месяцы", – указал президент.