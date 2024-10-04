Примечательно, что работниками этой колонии являются граждане Украины. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины.

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Что известно о подозрении, которое объявили работникам вражеской колонии

По данным следствия, подозреваемые занимали псевдодолжности инспекторов и дежурных помощников в так называемой "Калининской исправительной колонии государственной службы исполнения наказания министерства юстиции ДНР". Это учреждение было создано в сентябре 2014 года на базе бывшей Калининской исправительной колонии № 27, входившей в состав Государственной пенитенциарной службы Украины и находившейся в Горловке. С момента основания колония служила местом содержания лиц, которые были незаконно осуждены самопровозглашенными судебными органами террористической группировки "ДНР".



С 24 февраля по май 2022 года во время вооруженного противостояния в Мариуполе между военными подразделениями Украины и вооруженными силами России и подконтрольными им незаконными вооруженными формированиями из "ДНР" и "ЛНР" ряд украинских военнослужащих попали в плен к врагу.



После этого наших защитников доставляли, в том числе в "Калининскую исправительную колонию государственной службы исполнения наказания министерства юстиции ДНР".

Подозреваемые применяли к военнопленным физическое и психологическое насилие, начиная с момента их прибытия в учреждение. Сотрудники так называемой колонии жестоко обращались с пленными военнослужащими ВСУ, совершали в отношении их действия, оскорбляющие личную честь и достоинство лица,

– отметили в Офисе генпрокурора.

Сейчас досудебное расследование по этому делу осуществляют следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины.