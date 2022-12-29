В частности, 29 декабря взрывы прогремели во Львове. Мэр Андрей Садовый рассказал о ситуации в городе.

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Какая ситуация во Львове с электроснабжением

По его информации, 90% города – без света. Теперь ожидают дополнительной информации от энергетиков. Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют.

Садовый отмечает, что могут быть перебои с водоснабжением. "Переходим на работу дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры. Оставайтесь в укрытиях", – добавил мэр Львова.

Генштаб ВСУ предупреждает: не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия российских террористических ударов. Не отправляйте эти кадры ни в какие телеграммы и боты. Враг мониторит украинское инфопространство и может корректировать новые удары, согласно вашим сообщениям.

Часть ракет, которые запустил враг, во Львовской области силы ПВО сбили. Есть угроза повторных ударов. Не покидайте укрытие,

– написал Максим Козицкий.