С каждым днем ​​в Украине растет число те, кто верит, что наше государство сможет отразить нападение России. Если в ходе опроса 18 марта такое мнение разделяли 93% опрошенных, то уже по результатам опроса 30 – 31 марта таких украинцев 95%.

Например, в первые дни войны таких было 70%. А 16% украинцев считали, что Украина не сможет отразить нападение оккупантов.

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Больше всего уверенности проявляют жители Запада и Центра Украины. Хотя Юг отстал ненамного.

При этом особой разницы в возрасте тех, кто верит в победу Украины, нет. Люди старше 51 года проявляют не слишком больший скепсис, чем представители других возрастов.

Однако во второй месяц войны значительно упала уверенность в скорой победе. Еще в начале марта 39% опрошенных считали, что для победы Украине понадобится несколько недель. Теперь же таковых всего 30%. А на первое место вышли те, кто считает, что эта война будет длиться несколько месяцев – 31%. Возросла и доля тех, кто считает, что война будет длиться полгода – 16%.

Как проводился опрос