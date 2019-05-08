Афиша событий 9 мая в Киеве: как этот день пройдет в столице

В этом году в Киеве пройдет традиционное празднование Дня памяти и примирения 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне. Городской совет Киева уже утвердил план торжественных событий на День Победы. Так, парада не будет, зато будет возложение цветов к могилам воинов и другая памятная программа.

В эти дни, 8 и 9 мая во всех районах столицы предусмотрены тематические концертные программы. А в течение апреля и мая – уроки памяти, воспитательные часы, реквиемы, митинги, тематические просветительские проекты, творческие и научные мероприятия, конференции, заседания круглых столов, концерты, книжные выставки.

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События в Киеве 9 мая на День победы

Пуща-Водица

7 мая в Пуще-Водице поздравят ветеранов войны, участников антитеррористической операции, которые находятся на лечении в Киевском городском клиническом госпитале ветеранов войны.

Парк Вечной Славы

9 мая традиционно в парке Вечной Славы пройдет торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

Национальный музей истории Украины

9 мая, с 11 утра до 17 часов, в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в рамках концертно-тематической программы "Помним – Побеждаем!" состоятся поминальный реквием "Память" и молебен за мир в Украине.

Певческое поле

9 мая, с 12 до 18 часов, на Певческом поле Печерского ландшафтного парка для посетителей подготовили художественную программу "Годам никогда памяти не стереть" с участием мастеров искусств, художественных любительских коллективов.

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