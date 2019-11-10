9 украинских учёных, изобретениями которых пользуется весь мир

Сегодня отмечают Всемирный день науки. А праздновать есть что, по крайней мере в Украине. В частности, ежегодно украинские ученые создают около 15 тысяч изобретений! К празднику редакция 24 канала хочет рассказать вам о девяти ученых, изобретения которых перевернули мир.

Иосиф Тимченко



Иосиф Тимченко

Кто родители кино? Братья Люмьер? И да, и нет. Ведь за 2 года до их открытия украинских механик Иосиф Тимченко с физиком Николаем Любимовым разработали скачковый механизм "улитка". А именно его принцип действия был положен в основу создания кинескопа! Поэтому Тимченко является настоящим отцом кинематографии.

В 1893 году в Украине (а именно в Одессе) показали два фильма, снятых с помощью первого кинескопа. Тимченко опередил Люмьер! В чем же тогда дело? Его устройство не было запатентовано ... Кстати, кинескоп Тимченко до сих пор хранится в запасниках Политехнического музея (в Москве).

Однако это не все достижения ученого! Он автор автоматических, метеорологических, физических и астрономических приборов. За них он не раз получал высшие награды на мировых выставках. Принимал участие в создании первой модели автоматической телефонной станции Фрейденберга.

Игорь Сикорский



Игорь Сикорский – создатель вертолета

Проект чудомашины, которая летает и сейчас известна как вертолет, разработал украинец Игорь Сикорский.

Киевский авиаконструктор, эмигрировавший в США запатентовал свое изобретение в 1931 году. А в 39 начались испытания вертолета. За год Сикорский поднял машину в свободный полет. Первый заказ был для армии США. А дальше Сикорский стал владельцем мощного концерна. В целом фирма Сикорского ( "Sikorsky Aircraft") создала 17 базовых самолетов и 18 вертолетов.

Также он автор самолетов-гигантов "Илья Муромец" (1913, Россия), Sikorsky S-29-A (США). Конструктор первого в США самолета-амфибии.

Сергей Королёв



Сергей Королев – человек, который "запустила" Гагарина в космос

Украина – космическая держава, в этой области мы до сих пор не отстаем. А все началось, наверное, с Сергея Королева, которого считают чуть ли не основателем космонавтики! Именно под его руководством была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, первый полёт человека в космос и выход человека в космос.

Началось все с того, что он и Фридрих Цандер создали общественную организацию по изучению реактивного движения. Позже она переросла в научно-конструкторскую лабораторию по разработке ракетных летательных аппаратов.

Петр Бобонич



Петр Бобонич

Жизнь людей, страдающих диабетом, тяжелая и никто с этим спорить не будет. Но ученый из Закарпатья Петр Бобонич, нашел способ значительно облегчить их жизнь!

Он изобрел глюкометр (прибор для измерения уровня сахара в крови) в виде наручных часов. С помощью этого прибора диабетики могут узнавать уровень сахара в крови в любой момент. Для этого не нужно сдавать кровь. Также его глюкометр можно использовать для введения инсулина с помощью инсулинового насоса, который программируется через глюкометр-часы. Бобонич разработал и запатентовал приставки к мобильным устройствам для измерения концентрации глюкозы крови у больных диабетом.

Также он автор оптического томографа для диагностики заболевания молочной железы женщин. Этот прибор смог бы дать возможность диагностировать заболевания без применения рентгеновских лучей, которое вредно для людей.

Евгений и Борис Патоны



Варить, как оказывается, можно не только металл

Отец и сын, изобретения которых использует весь мир! Евгений Патон – изобретатель различных методов электросварки. Его методы используют до сих пор.

Сын пошёл по стопам отца и тоже изучал электросварку. Но он зашёл куда дальше! Его идея – сварка живых тканей! Под руководством Бориса Патона учёные провели эксперименты, которые доказали возможность получения сварного соединения различных мягких тканей животных способом биполярной коагуляции. Позже начались эксперименты по сварке тканей удаленных органов человека. Это невероятно важное открытие для медицины!

Николай Амосов



Амосов – человек с большим сердцем

Ещё один гений медицины – человек-легенда Николай Амосов. Этот выдающийся хирург первым осуществил протезирование митрального клапана сердца. Также он первый в мире ввел в употребление протезирование клапанов сердца, имеющих антитромботические свойства.

Также Амосов известный как разработчик собственной системы укрепления здоровья. Его книга "Раздумья о здоровье" была издана огромным тиражом – 7 миллионов экземпляров!

Анатолий Малыхин



Кто из нас в детстве не боялся сдавать кровь на анализ?

Анализ крови без крови? Нет, это не фантастика. Это изобретение украинского учёного Анатолия Малыхина. Именно он придумал, как узнать состояние крови, не повреждая кожу пациента.

На человека прикрепляют 5 датчиков (2 на шее вблизи сонной артерии, 2 под мышками и последний на животе). Так вот они могут определить 131 показатель здоровья пациента! Разработки украинца продолжались 25 лет. Точность данных до 98%, что не уступает традиционному способу. Однако преимущества "Биолуча" затмевает цена. Выложить за чудо-аппарат придется 20 тысяч долларов.

И пока украинцев мучают обычными анализами крови в очередях и на голодный желудок, изобретение украинца активно используют в Китае, Саудовской Аравии, Германии, Египте и Мексике.

Вячеслав Петров

Вспоминаете ли вы такую вещь, как компакт-диск?

Сегодня компакт-диск – это раритет. Но было время, что на этих блестящих кружках хранилась вся информация. Фильмы, музыка, фото.

Однако знаете ли вы, что первый вариант компакт-диска разработал украинский кибернетик Вячеслав Петров? А произошло это еще в 1960 годах! Правда, тогда диск был создан для супер ЭВМ. И его разработка была сугубо научный характер.

Марина Вязовская



Марина Вязовская

И совсем недавно мир потрясла молодая украинская ученая Марина Вязовская. Она решила одну из самых сложных математических задач настоящего, над которой ученые бились уже несколько веков.

Её достижение имеет большое значение для коррекции ошибок в мобильных телефонах, интернете и космических исследованиях. Сейчас она живет в Германии. Ведь реализоваться в качестве ученого на Родине, к сожалению, значительно сложнее.

Редакция 24 канала поздравляет всех причастных к Дню науки. Мы искренне надеемся, что уже скоро труд учёных будет оцениваться по достоинству!