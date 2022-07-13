Из-за войны в Украине "едет крыша" не только у российских оккупантов, которые лихорадочно ищут способы побега с фронта, чтобы спасти свою жизнь. Изрядно "плавить" начинает и других российских граждан.

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Угрозы "расстрелянного" в Украине

В московской области есть город электросталь. Неудивительно, что раньше вы о нем не знали, ведь ничего хорошего оно этому миру не дало, как другие населенные пункты россии.

Так вот, у одного из подъездов того далеко не живописного города собралась шумная компания. Один из местных граждан решил испугать тех, кто перебил его сладкий сон о пищевых пайках вместо зарплаты.

Он взял ружье и бросился к шумной компании. Поскольку его вид с оружием был жалким, как потуги российских либералов, он решил усилить угрозы своим "боевым опытом".

Мужчина начал кричать о том, что недавно вернулся с войны в Украине, где его расстреляли, а если ему кто-то не верит – он хоть сейчас может показать вертолеты. В дело вмешалась женщина, которая забрала "героя" как можно дальше.

Похоже на то, что предатель Илья Кива уже начал набирать в россии своих последователей. Напомним, горе-"ученый" заявил, что его деда "во Львове расстреляли фашисты", хотя тот умер аж в 1992 году.

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