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Acer создаст отдельную компанию по производству геймерских аксессуаров

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Acer создаст отдельную компанию по производству геймерских аксессуаров
Acer создаст отдельную компанию по производству геймерских аксессуаров / Фото из свободных источников

Компания Acer планирует создать отдельное подразделение, которое будет специализироваться на выпуске игровых аксессуаров для компьютеров и "умных" устройств. Кроме того, дочернее предприятие будет продвигать инновации и предпринимательство внутри компании, и использовать рыночные сегменты, которые дают более высокую прибыль.

Об этом сообщает Taipei Times.

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Представитель Acer Уэйн Чанг в ходе пресс-конференции на Тайваньской фондовой бирже рассказал, что новая компания получила предварительное название Gadget Technology Inc. Она станет площадкой для продвижения Acer на рынке премиальных игровых мышек и клавиатур для ПК, наушников, рюкзаков, чемоданов и стульев, а также интеллектуальных устройств.

Acer створить окрему компанію для ігрових аксесуарів

Acer создаст отдельную компанию для игровых аксессуаров

На вопрос по поводу того, намерен ли Acer позволить Gadget Technology выступать в качестве внутреннего стартап-инкубатора и планирует ли она провести для "дочки" первичное публичное предложение, Чанг ответил, что не исключен ни один из вариантов.

Чанг также сообщил, что весь этот бизнес, который был ранее сгруппирован под руководством подразделения информационных технологий Acer, оценивается примерно в 1,5 миллиона долларов, добавив, что новая компания приступит к работе уже 14 сентября.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Гаджеты Игры Acer
Источник: 24 Канал
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