Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что международные партнеры должны остановить последующие убийства мирных людей.

Важно Правительство Великобритании ошеломлено зверствами в Буче и других городах Украины

Для этого нужно всего два шага

По его словам, следует усиливать санкции против оккупантов. В частности, закрыть международные порты для российских кораблей и ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. Это поможет остановить убийства, так как у Кремля не будет достаточных ресурсов, чтобы вести войну.

Киевская область. Ад 21 века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Самые ужасные преступления нацизма снова в Европе. Это намеренно сделала Россия. Введите эмбарго на энергоресурсы, закройте порты. Остановите убийства сейчас!

– написал Михаил Подоляк.

Напомним, в части Киевской области, где раньше находились оккупанты, был настоящий ад. Они просто кроваво убивали гражданских, у которых не было оружия. Людей находили прямо посреди дороги со связанными руками. На это больно смотреть.