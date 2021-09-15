На днях появилась информация о том, что в МВД России готовы упростить включение жителей "Л/ДНР" в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению проживающих соотечественников на территории России, посредством оформления документов в Ростовской области.

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На такой шаг в РФ идут из-за демографического кризиса в стране и острой нехватки рабочих ресурсов – трудовых мигрантов. Причем дошло до того, что в лучших традициях ГУЛАГ в РФ был запущен пилотный проект, поддержанный ФСИН по более широкому применению осуждённых в качестве рабочей силы вместо дефицитных мигрантов.

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ГУЛАГ – важная русская скрепа

И вот, не прошло и полгода, а считанные сутки, а в так называемой "ЛНР" назвали включение жителей ОРДЛО в программу переселения соотечественников в Россию не выгодным.

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