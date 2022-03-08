Совсем скоро российские оккупанты смогут с удовольствием попробовать все свое "отечественное импортозамещение". Благодаря санкциям у граждан страны-агрессора просто не будет иного выбора.
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Adidas остановил работу в России
Список компаний, не желающих работать на токсичной территории, ежедневно увеличивается. Компания Adidas также объявила о том, что прекращает работу в России.
Мы решили приостановить работу наших магазинов и нашего сайта в России до последующего сообщения,
говорится в заявлении Adidas.
Вместе с тем компания продолжит платить работникам и "не выходит с рынка окончательно до дальнейшего уведомления".
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