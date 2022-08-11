Глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что применение ядерного оружия неприемлемо.

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Применение ядерного оружия в этой войне было бы абсолютно неприемлемо и для нас, и для остального мира.

– сказал адмирал.

Чарльз Ричард еще раз подчеркнул, что если россия решится использовать ядерное оружие в войне против Украины, то это будет иметь последствия по всему миру.

Кратко о вероятности применения ядерного оружия путиным

Информация о том, что россия может применить ядерное оружие, больше похожа на инструмент информационно-психологической войны. Однако такая вероятность существует, и ее нельзя вычеркивать.

Ранее Борис Джонсон заявлял, что если россия будет пытаться применить оружие массового поражения, Великобритания оставляет за собой право нанести превентивный удар без консультаций с НАТО. Похожее заявление также не раз звучало от представителей Белого дома.

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