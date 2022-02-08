Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

"Обвинения в неуплате налогов, обыски, репутации наносится ущерб, и одновременно с этим налоговая предоставляет документы, что никаких налоговых долгов у компании нет. Угадайте о какой ситуации речь? Правильно, об обысках в "Метинвесте", – написал адвокат.

Бузаров уверен, что при наличии такой доказательной базы, компания может смело подавать в суд и легко побеждать.

"Вот только суды у нас никак не реформируют, и возможно это не совпадение", – добавил он.

Поскольку налоговые органы подтвердили отсутствие налоговой задолженности на северном, Ингулецком и Центральном горно-обогатительных комбинатах группы, на которых стражи порядка проводили следственные действия, то позиция компании выглядит достаточно сильной, уверен Андрей Бузаров.

Налоговая показала документы – у "Метинвеста" вообще никаких налоговых долгов нет. Адвокат задается вопросами: Что это было, запугивание? Но зачем, бизнес и так платит налоги.

Не понимаю откуда, но талант убивать инвестиционную привлекательность у нашей власти в крови,

– подытожил адвокат.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года группа компаний "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 миллиарда гривен налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020.

За всю историю существования "Метинвеста" 2021 год стал рекордным по сумме выплаченных налогов. Этому поспособствовали благоприятная рыночная ситуация и повышение операционной эффективности компании.