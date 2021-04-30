Адвокат семей Небесной Сотни Виталий Титыч заявил, что продвижения по делам Майдана нет. Кроме того, на него не надеются в ближайшее время. Защита уже год не контактирует со следствием.

Адвокат рассказал, что слушания дел откладывают под разными предлогами. Некоторые производства несколько лет остаются на подготовительной стадии. Также отводят судей.

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То, что происходит в судебном процессе по делам Майдана, – это вялотекущая шизофрения… Общее ощущение такое, что никаких изменений совсем нет. С момента уничтожения управления спецрасследования ГПУ Сергея Горбатюка мы не имеем реального контакта со следствием,

– сказал Титич.

За год стороне защиты лишь удалось определить, какие материалы расследования после ликвидации управления передали в ГБР.

Будет ли продвижение

Титыч говорит, что самым большим достижением расследования был допрос главных свидетелей в важном процессе по расстрелу. Это произошло весной 2020 года и могло быть переломным моментом.

"Показания надо было скомпилировать и добавить к материалам следствия. К сожалению, этого не произошло. Как адвокат я могу предполагать и констатировать умственную инвалидность, неспособность выполнять функции, ради которых люди занимают те или иные позиции в следствии, прокуратуре, суде. С какой целью они так действуют? Мне самому очень интересно", – отметил адвокат.

Именно поэтому, по словам Титыча, ждать продвижения в расследовании дел Майдана в ближайшее время не стоит.

Обратите внимание! В феврале 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что виновных в расстреле майдановцев на Институтской могут наказать уже в этом году. Дела Майдана насчитывают 89 уголовных производств. В их рамках расследуют убийство около 100 человек.