Вялотекущая шизофрения, – адвокат семей Небесной Сотни о делах Майдана
Адвокат семей Небесной Сотни Виталий Титыч заявил, что продвижения по делам Майдана нет. Кроме того, на него не надеются в ближайшее время. Защита уже год не контактирует со следствием.
Источник:"Гордон"
Адвокат рассказал, что слушания дел откладывают под разными предлогами. Некоторые производства несколько лет остаются на подготовительной стадии. Также отводят судей.
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То, что происходит в судебном процессе по делам Майдана, – это вялотекущая шизофрения… Общее ощущение такое, что никаких изменений совсем нет. С момента уничтожения управления спецрасследования ГПУ Сергея Горбатюка мы не имеем реального контакта со следствием,
– сказал Титич.
За год стороне защиты лишь удалось определить, какие материалы расследования после ликвидации управления передали в ГБР.
Будет ли продвижение
Титыч говорит, что самым большим достижением расследования был допрос главных свидетелей в важном процессе по расстрелу. Это произошло весной 2020 года и могло быть переломным моментом.
"Показания надо было скомпилировать и добавить к материалам следствия. К сожалению, этого не произошло. Как адвокат я могу предполагать и констатировать умственную инвалидность, неспособность выполнять функции, ради которых люди занимают те или иные позиции в следствии, прокуратуре, суде. С какой целью они так действуют? Мне самому очень интересно", – отметил адвокат.
Именно поэтому, по словам Титыча, ждать продвижения в расследовании дел Майдана в ближайшее время не стоит.
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