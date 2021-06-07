Комитет Рады по правовой политике рекомендует нардепам принять за основу законопроект №4612 о гарантиях адвокатской деятельности.

Кстати Раде не удалось предварительно одобрить законопроект об обороте оружия

Что известно об инициативе

  • Законопроект может дать право адвокату на приобретение, ношение, учет, хранение и применение оружия отечественного производства. Оно может быть снабжено резиновыми или аналогичными пулями.
  • Инициатива направлена ​​на обеспечение профессиональной деятельности адвокатов.

Заключение комитета

Члены комитета убеждены, что такое разрешение повысит защиту адвокатов от незаконных посягательств на их жизнь и здоровье. Отдельно отметили, что в последние годы количество нападений на адвокатов возросло.

Вопрос легализации оружия в Украине: что нужно знать

  • Верховная Рада 4 марта не собрала голосов, чтобы принять в первом чтении законопроект №4335 об обороте оружия. Хотя профильный комитет рекомендовал поддержать инициативу.
  • Проект имел целью ввести удостоверение владельца, где была бы указана категория оружия.
  • На каждое оружие хотели выдавать техпаспорт с информацией о владельце и серийным номером оружия.
  • Заметим, что ранее спикер Рады Дмитрий Разумков отмечал, вопрос о легализации оружия в Украине – дискуссионный.