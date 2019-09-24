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      Агентство Fitch повысило рейтинги семи украинских банков: список

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      Fitch повысило рейтинги украинских банков
      Fitch повысило рейтинги украинских банков / freepressjournal.in

      Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги семи украинских банков с уровня "B-" до "B".

      В шкале рейтингов "ААА" считается самым высоким уровнем кредитоспособности. Зато рейтинги уровня "B" обозначают наличие кредитных рисков. При этом остается ограниченная "подушка безопасности".

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      Агентство повысило рейтинги таких банков:
      – "Ощадбанка"
      – "Укрэксимбанка"
      – "Приватбанка"
      – "Укргазбанка"
      – "Кредит Агриколь Банка"
      – "Прокредит Банка"
      – "Правэкс-Банка"

      Прогнозы относительно них положительные.

      Агентство также подтвердило долгосрочный рейтинг "Альфа-Банка" (Украина) в иностранной валюте на уровне "В-" со стабильным прогнозом. В то же время его рейтинг по национальной шкале с AA (ukr) до BBB + (ukr) было снижено.

      Fitch указало, что это повышение стало возможным благодаря аналогичному пересмотру суверенного рейтинга Украины 6 сентября 2019 года с уровня "B-" до "B".

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      Чем занимается агентство Fitch и можно ли ему доверять?Рейтинговое агентство Fitch публикует независимые оценки кредитоспособности банков, государств и компаний, а также аналитические данные и другую финансовую информацию. Fitch занимается присвоением национальных и международных рейтингов, которые официально называются рейтингами дефолта эмитента более чем 150 регионов мира.

      Главные факторы, которые оценивает рейтинг банков Fitch при определении их позиций по индивидуальной шкале – это устойчивый баланс (в том числе и капитализация) и его прозрачность, уровень доходности, список клиентов, руководство, перспективы роста, а также экономическая среда. Также большое значение имеет объем банка, выраженный в его собственных средствах, политика ведения бизнеса, и защита капитала.

      Fitch входит в "большую тройку" вместе с Moody's и Standard & Poors. Компания существует с 1912 года как издательство, а с 1924-го – как рейтинговое агентство. Аналитика и прогнозы традиционно считаются надежными и прозрачными.

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      Теги: НБУ Ощадбанк Приватбанк Банки Финансы Fitch
      Источник: 24 канал
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