Агентство Fitch повысило рейтинги семи украинских банков: список

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги семи украинских банков с уровня "B-" до "B".

В шкале рейтингов "ААА" считается самым высоким уровнем кредитоспособности. Зато рейтинги уровня "B" обозначают наличие кредитных рисков. При этом остается ограниченная "подушка безопасности".

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Агентство повысило рейтинги таких банков:

– "Ощадбанка"

– "Укрэксимбанка"

– "Приватбанка"

– "Укргазбанка"

– "Кредит Агриколь Банка"

– "Прокредит Банка"

– "Правэкс-Банка"

Прогнозы относительно них положительные.

Агентство также подтвердило долгосрочный рейтинг "Альфа-Банка" (Украина) в иностранной валюте на уровне "В-" со стабильным прогнозом. В то же время его рейтинг по национальной шкале с AA (ukr) до BBB + (ukr) было снижено.

Fitch указало, что это повышение стало возможным благодаря аналогичному пересмотру суверенного рейтинга Украины 6 сентября 2019 года с уровня "B-" до "B".

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Чем занимается агентство Fitch и можно ли ему доверять?Рейтинговое агентство Fitch публикует независимые оценки кредитоспособности банков, государств и компаний, а также аналитические данные и другую финансовую информацию. Fitch занимается присвоением национальных и международных рейтингов, которые официально называются рейтингами дефолта эмитента более чем 150 регионов мира.



Главные факторы, которые оценивает рейтинг банков Fitch при определении их позиций по индивидуальной шкале – это устойчивый баланс (в том числе и капитализация) и его прозрачность, уровень доходности, список клиентов, руководство, перспективы роста, а также экономическая среда. Также большое значение имеет объем банка, выраженный в его собственных средствах, политика ведения бизнеса, и защита капитала.



Fitch входит в "большую тройку" вместе с Moody's и Standard & Poors. Компания существует с 1912 года как издательство, а с 1924-го – как рейтинговое агентство. Аналитика и прогнозы традиционно считаются надежными и прозрачными.