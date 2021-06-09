Однако, такая информация не имеет никаких подтверждений и является манипуляцией, указывают представители действующих владельцев рынка.

Апелляционный суд в данный момент отказал в удовлетворении любых требований самопровозглашенных "представителей администрации рынка", в частности, Рустема Абдукадырова, фактически подтвердив незаконность его пребывания на должности "директора".

На сегодня, согласно решению Апелляционного суда, единственным законным директором рынка "Столичный", который значится во всех государственных реестрах является Сергей Головня.

В то же время, против Рустема Абдукадырова возбуждено уголовное производство вследствие доведения рынка "Столичный" до фиктивного банкротства. Что является очередным преступлением, за которое придется нести ответственность.

В частности, при участии Абдукадырова были подписаны два соглашения с никому неизвестными одесскими компаниями "Элит Торг Компани" и "Фирма "Надежда" на поставку металлоконструкций на общую сумму почти 177 млн гривен.

Товар рынок так и не получил, но одесские фирмы обратились в хозяйственные суды с исками о взыскании с рынка задолженности.

Также позже "Столичный" в лице Абдукадырова приобрел в ООО "Донбасская угольная компания" (конечные владельцы – Юрий Иванющенко и Иван Аврамов) сомнительные инвестиционные сертификаты на общую сумму 98 млн гривен. А операционную деятельность "Столичного" перевели на новосозданную компанию "Продовольственный хаб Столичный", фирму с уставным капиталом в 10 тыс. грн.

Таким образом, всего за два месяца на рынок "кинули" почти на 300 млн грн фиктивных долгов, забрали все доходы от операционной деятельности и перевели едва ли не все расчеты в наличные, с которых не уплачивались налоги, а все средства, как утверждают СМИ, были направлены на финансирование сепаратистов и войны на Востоке страны.

Так "донецкие", в лице самопровозглашенного директора Абдукадырова, который захватил рынок "Столичный", "хозяйничали" на нем.

Это, в частности подробно описано в видеосюжете 24 канала: Как люди Юры Енакиевского захватили и уничтожают рынок "Столичный" – журналистское расследование.