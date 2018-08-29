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Аграрная партия готова очиститься от людей кума Путина

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Виталий Скоцик
Виталий Скоцик / hyser.com.ua

Лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик созывает заседание Политического совета партии на 13 сентября. Кроме того, Скоцик приостановил полномочия заместителя главы партии Олега Корбана.

Об этом говорится на официальном сайте партии.

"В связи с многочисленными обращениями от местных партийных организаций лидер Аграрной партии Виталий Скоцик созывает заседание Политического совета Аграрной партии на 13 сентября. Также лидер Аграрной партии направил обращение в контрольно-ревизионную комиссию, чтобы проанализировать на предмет соответствия Устава правомочность заседаний Совета глав региональных партийных организаций , которые не были созваны главой партии, заявления членов Президиума Политического совета Аграрной партии в СМИ в период с 20 по 26 августа 2018 года, а заседания Политического совета 15 августа 2018 и действия заместителя главы партии Олега Корбана и члена Президиума Политического совета Сергея Гайдая по организации подготовки к XV-му очередному Съезду партии 22 сентября 2018 года", – говорится на сайте.

Кроме того, на время проведения такой проверки временно приостановлены полномочия заместителя главы партии Олега Корбана, отмечается на сайте.

Ранее, инициативная группа членов Аграрной партии обратилась к Виталию Скоцику с требованием срочно созвать и провести заседание политсовета и рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий и исключение из рядов Аграрной партии заместителей главы Олега Корбана и Эдуарда Зейналова, членов Политического совета и Президиума Политического Совета Владимира Шандра, Михаила Поживанова и Владимира Евдокимова и советника главы партии Василия Данилова.

Кроме того, инициативная группа просит предоставить разъяснения обстоятельств привлечения к сотрудничеству политтехнолога Владимира Грановского, которого СМИ связывают с Виктором Медведчуком.

Как сообщали СМИ, люди кума президента РФ Виктора Медведчука готовили переворот в Аграрной партии на очередном съезде в сентябре. Как отмечает "Голос", политтехнолог Грановский сознательно придумал компрометирующую кампанию для аграрной партии и, таким образом, "сделал" негативный имидж Виталию Скоцику.

Теги: Новости политики Виктор Медведчук Виталий Скоцик Аграрная партия Украины
Источник: 24 Канал
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