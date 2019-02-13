Аграрные миллионы: куда и зачем направляют дотации на сельское хозяйство

В 2018 году государственный бюджет выделил более 6 миллиардов гривен на поддержку сельхозпроизводителей. Значительные суммы дотаций получили, в частности, крупные агропредприятия. Украина в вопросе субсидирования аграриев не пионер – во всем мире сельское хозяйство активно дотируется из государственных бюджетов.

Украина активно субсидировала национальное сельское хозяйство еще с 1991 года. До 2017 года львиная доля государственной поддержки сельского хозяйства поступала на предприятия в форме налоговых льгот, а не прямых государственных субсидий, говорится в аналитической записке Центра экономической стратегии.

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В 2017 году, по требованию МВФ и Всемирного банка, Украина отказалась от специального налогового режима и перешла на прямые дотации. Распределение этой поддержки происходило пропорционально уплаченному НДС.

В 2018 году правительство разделило 6,3 миллиарда гривен поддержки на специальные "ресурсные субсидии", направленные на:

- развитие фермерских хозяйств – 1 млрд грн;

- частичную компенсацию расходов на строительство и реконструкцию животноводческих ферм, в том числе за счет кредитных средств – 2,3 млрд грн;

- поддержку и закупку молодняка крупного рогатого скота и дотацию на содержание КРС молочного и молочно-мясного направления – 1,2 млрд грн;

- программу кредитной поддержки – 200 млн грн;

- частичную компенсацию затрат на покупку сельскохозяйственного оборудования украинского происхождения 26 – 945 млн грн.

Кто получил солидные дотации

В 2018 году компании советника президента Украины Юрия Косюка, который является владельцем "Мироновского хлебопродукта" (бренд "Наша Ряба") получили наибольшую поддержку. Министерство аграрной политики выделило около 970 миллионов гривен государственной помощи для компаний Косюка. Это четверть от всей прошлогодней агропомощи, которая была предоставлена по факту, по информации Минагрополитики.

Помощь получил и член аграрного комитета от "Блока Петра Порошенко" Анатолий Кузьменко. Он является бенефициарным владельцем двух компаний – ООО "УкраАгроКом" и ООО "Колос". В 2018 году из государственного бюджета им выделили 3,5 миллиона гривен. ​

2,5 миллиона получила в 2018 году и фирма семьи члена профильного парламентского комитета от БПП Олега Дмитренко – сельскохозяйственное общество "Родина". Это была государственная дотация на содержание крупного рогатого скота.

Дотации животноводству приоритетны для Украины

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Реалии аграрных дотаций в 2019

Эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Нестеров в комментарии 24 каналу отметил, что больше всего в 2018 году была выполнена программа возмещения средств на строительство и технику – на 95-96%. По программе компенсации за строительство аграрных комплексов – программой воспользовались около 30 компаний. По поддержке садоводства – более 100 компаний. По программе компенсации стоимости техники – 7000 получателей.

На что государство дает деньги:

- 1500 грн за корову;

- 50% за покупку племенных ресурсов;

- компенсация за строительство животноводческих комплексов;

- 40% за технику;

- 80% за семена;

- 80% за саженцы.

На 2019 год порядки распределения средств еще не опубликованы. Но позиция Министерства – программы и финансирование должны оставаться такими же, для получения стабильного результата.

Больше всего денег закладывается на животноводство. Нужно инвестировать в продукцию с высокой добавленной стоимостью, в переработку. Надо останавливать спад поголовья коров, чтобы увеличивать производство молока. Для этого требуется поддержание содержания молочного стада. Программа такой поддержки дала хорошие результаты, деньги были использованы,

– уточнил Нестеров.

Также нужно вкладывать в строительство, считает эксперт. Программа строительства агропромышленных комплексов работает только второй год. И эффект появится на третий год, поскольку это долго окупаемые проекты, на которые открывается или долгосрочная линия кредитования, либо вкладываются большие деньги.

Обязательные требования для фермерских хозяйств-получателей бюджетных средств:

- права на собственность и / или пользование земельным участком;

- наличие до 500 га с/х угодий в обработке и до 15 млн гривен годового оборота;

- идентификация и регистрация сельскохозяйственных животных.

Дотации и пропорциональность

Фермерское хозяйство на 50-100 гектаров не имеет ресурса для строительства крупных объектов. Они пользуются другими программами.

Программы есть разные – ориентированные на крупные инвестиционные проекты по строительству. Есть – чтобы обновлять материально-технические составляющие предприятий или удерживать поголовье, поддержку наращивания поголовья.

В случае с МХП – это крупнейший производитель не только в Украине, но и в Европе. Он имеет соответствующие возможности для наращивания производства. И, согласно принципу пропорциональности – получает больше дотаций, по сравнению с меньшими производителями, поскольку является крупным налогоплательщиком.

На аграриев государственный бюджет тратят почти все страны

Как не "дерибанить" дотации

На самом деле взять "аграрные" деньги от государства и воспользоваться ими как угодно так просто нельзя, отметил Олег Нестеров. Участие в каждой программе предусматривает подачу пакета документов. По строительству – по вводу объектов в эксплуатацию. По открытию кредитных линий – банки тщательно проверяют предприятия. По компенсации стоимости техники – вся техника должна регистрироваться и сертифицироваться. (И отчуждать ее нельзя на протяжении 3 лет. Если же продать – снова нужна перерегистрация. И тогда придут соответствующие органы и спросят). Деньги на поддержку поголовья – также животные должны быть идентифицированы (чипированы) и зарегистрированы.

То есть, эти деньги действительно контролируются. При этом государство возлагает на крупных сельхозпроизводителей не только функцию создания продукции в высокой добавленной стоимостью, а еще и социальную. Крупные агропроизводители способны воплощать в жизнь инфраструктурные проекты, которые могут изменить жизнь целых регионов.

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Как в Европе

Дотация сельхозпроизводителям – достаточно распространенная практика в странах ЕС. В частности, в Германии действует отдельный федеральный банк – Landwirtschaftliche Rentenbank (Сельскохозяйственный пенсионный банк). Его общие активы – более 90 млрд евро. Занимается банк исключительно поддержкой сельского хозяйства.

В целом сельское хозяйство одно из самых субсидируемых видов экономической деятельности во всем мире. Субсидии решают несколько вопросов, помимо обеспечения населения достаточным объемом пищевых продуктов:

- предотвращение ценовой нестабильности

- устранение внутренних искажений и фиаско рынка

- поддержку развития слабо развитых индустрий

Эти взгляды разделяет и Всемирная торговая организация.

Однако экономические аналитики констатируют: страны с самым сильным агросектором уже не используют прямое субсидирование. Они или вообще не поддерживают агросектор (Новая Зеландия), либо оказывают помощь в форме страховых платежей (США, Австралия) или удешевление кредитов (Канада), или поддерживают научно-исследовательскую деятельность (Нидерланды).

Вполне возможно, что и Украина пересмотрит свой подход к поддержке аграриев. Но произойдет это явно не в ближайшие годы.

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