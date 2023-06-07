Комитет по вопросам земельной и аграрной политики Верховной Рады не будет выносить законопроект №8149 "Об объединении сельхозтоваропроизводителей" на второе чтение, пока не заслушает замечания общественных объединений по этой инициативе. Об этом сообщил исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур после встречи с председателем аграрного комитета парламента Александром Гайду.

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В Раде заслушали претензии по законопроекту 8149

"Сегодня председатель аграрного комитета ВР Александр Гайду провел рабочую встречу с бизнес-ассоциациями, где заслушал претензии по откровенно коррупционному законопроекту 8149. Он сообщил, что наши замечания проработают до второго чтения. Для этого создадут рабочую группу и заслушают другие объединения, которые против законопроекта. Мы надеемся, что инициатива будет значительно отредактирована или отменена", – отметил Дидур.

Он добавил: СМПУ считает, что законопроекты 8149, 9162 и 9163, которые сейчас проталкиваются в парламенте — звенья одной цепи, которая будет работать на определенные группы, лояльны министру. Представляется это под видом стремления к евроинтеграции, но ничего общего с этим нет. Поэтому допустить принятие этих инициатив в нынешнем виде нельзя.

Напомним, законопроект 8149 вызвал протест у большинства ассоциаций переработчиков и у агропроизводителей. Против него выступила американская торговая палата. Объединения предпринимателей опасаются, что введение инициативы приведет к ручному управлению бизнес-ассоциациями через лояльное министру Николаю Сольскому межотраслевое репрезентативное объединение, которое будет назначать министерство.