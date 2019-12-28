Аграрный комитет рекомендовал Раде принять закон о рынке земли

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики проголосовал рекомендовать Верховной Раде Украины принять в целом законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Законопроект о рынке земли с поправками передадут в сессионный зал

Соответствующее решение комитета поддержали 19 членов комитета, 1 проголосовал против, а 3 – воздержались. Об этом во время заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики сообщил председатель комитета Николай Сольский.

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Депутаты рассмотрели более 3 тысяч поправок. Комитет учел следующие поправки:

учесть поправку, согласно которой покупать землю смогут только граждане Украины, государства, общества и украинские компании, основанные украинцами,

вопрос допуска иностранцев в качестве учредителей компаний может решаться только на референдуме,

установлены ограничения, рекомендованные комитетом: не более 10 тысяч гектаров в одни руки,

собственниками земли также могут стать банки, если получат землю в качестве залога. Затем они будут обязаны в течение двух лет продать такие участки на аукционах,

цена земли не может быть ниже нормативной денежной оценки.

По словам Сольского, в январе документ вынесут в зал парламента для голосования.

Отметим, что депутаты от "Батькивщины", ОПЗЖ потолкались на заседании Аграрного комитета в Раде 18 декабря. Нардепы возмутились из-за слишком быстрого принятия поправок к законопроекту о рынке земли. Словесные баталии переросли в физические столкновения, активными участниками потасовки были Илья Кива и депутаты от "Батькивщины".

Что предусматривает законопроект о рынке земли

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Пока неизвестно обо всех правках, которые были поддержаны Аграрным комитетом. В то же время, в Кабмине рассказали о финальной версии законопроекта с поправками.

Законопроект 2178-10, который открывает рынок земли Верховная Рада приняла в первом чтении 13 ноября. Если точнее, то законопроект отменяет запрет на покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения. Заработает все с 1 октября 2020 года.

Сейчас в проекте закона предусмотрены такие ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТО)

не более 8% земли в области,

не более 0,5% земли в стране в целом.

Перепродажу земли в первые годы после открытия рынка земли ограничат дополнительными налогами. По мнению Алексея Мишака, это должно исключить спекулятивные операции.

Что известно о столкновениях под Верховной Радой?

Возле Верховной Рады произошло несколько столкновений между протестующими против рынка земли и полицией, в ходе которых было слышно громкие взрывы.



Протестующие никого не выпускали из парламента, а полиция снесла палатки митингующих. В ответ они начали бросать в стражей порядка камни, палки, бутылки. В гостинице "Киев", где проживают народные депутаты Украины, повылетали окна.



В ходе противостояния 17 правоохранителей и двое гражданских получили ранения. Кроме того, полиция задержала 26 протестующих. Ближе к вечеру их всех отпустили.



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