Насправді Президент Зеленський сказав, що "ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня, скажімо, точно до 12-16 вересня. Ми знаємо, що будуть навчання "Захід-2021". Тому вважаю, що до цього періоду ситуація дуже небезпечна". Оце пряма цитата про ризики ескалації, зокрема і в конкретний період.
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Зі свого боку зверну увагу на ще одну дату
Вона пов'язана з потенційними ризиками. Це 20-ті числа серпня, святкування 30-річчя незалежності України. Саме в цей час пройде й перший саміт Кримської платформи.
Росіяни можуть спробувати зіпсувати нам свято й саміт Кримської платформи методами гібридної війни. До речі, у 2014 році загострення також відбулося у серпні. Безумовно, тоді це була відповідь росіян на наступ українських військ. Але не виключаю, що військові змагання символічно підсилювались з обох боків і святом Української незалежності.
Так що треба готуватися до ризиків і у серпні. І зазначені ризики можуть бути, скоріше за все, у форматі гібридної війни й різноманітних провокацій.
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- З одного боку це був сигнал про готовність силовиків відповідати на ризики російської агресії, про які нещодавно згадував Президент Зеленський.
- З іншого боку, керівник МВС Арсен Аваков вкотре продемонстрував потенціал і операційну здатність саме свого відомства у готовності дати відсіч російській агресії.
- По-третє, також невипадково це відбулося на Харківщині. Формально це було пов'язано з тим, що навчання відбулися у навчальному центрі Національної академії Національної гвардії України.
Але головне, що Харківщина – це стратегічно важливий регіон на кордоні з Росією, який у 2014 році вже був об'єктом російської спецоперації. Тоді Харків вдалося відстояти. Ну, а зараз Аваков демонструє, що сьогодні сил для оборони Харкова значно більше, ніж у квітні 2014 року.