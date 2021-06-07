Насправді Президент Зеленський сказав, що "ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня, скажімо, точно до 12-16 вересня. Ми знаємо, що будуть навчання "Захід-2021". Тому вважаю, що до цього періоду ситуація дуже небезпечна". Оце пряма цитата про ризики ескалації, зокрема і в конкретний період.

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Зі свого боку зверну увагу на ще одну дату

Вона пов'язана з потенційними ризиками. Це 20-ті числа серпня, святкування 30-річчя незалежності України. Саме в цей час пройде й перший саміт Кримської платформи.

Росіяни можуть спробувати зіпсувати нам свято й саміт Кримської платформи методами гібридної війни. До речі, у 2014 році загострення також відбулося у серпні. Безумовно, тоді це була відповідь росіян на наступ українських військ. Але не виключаю, що військові змагання символічно підсилювались з обох боків і святом Української незалежності.

Так що треба готуватися до ризиків і у серпні. І зазначені ризики можуть бути, скоріше за все, у форматі гібридної війни й різноманітних провокацій.

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В цьому сенсі, думаю, невипадково відбулися на Харківщині масштабні спільні навчання нацгвардійців, поліції та рятувальників. Причому навчання пройшли під безпосереднім керівництвом Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, командувача Національної гвардії України генерал-полковника Миколи Балана та голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна.

З одного боку це був сигнал про готовність силовиків відповідати на ризики російської агресії, про які нещодавно згадував Президент Зеленський.

відповідати на ризики російської агресії, про які нещодавно згадував Президент Зеленський. З іншого боку, керівник МВС Арсен Аваков вкотре продемонстрував потенціал і операційну здатність саме свого відомства у готовності дати відсіч російській агресії.

По-третє, також невипадково це відбулося на Харківщині. Формально це було пов'язано з тим, що навчання відбулися у навчальному центрі Національної академії Національної гвардії України.

Але головне, що Харківщина – це стратегічно важливий регіон на кордоні з Росією, який у 2014 році вже був об'єктом російської спецоперації. Тоді Харків вдалося відстояти. Ну, а зараз Аваков демонструє, що сьогодні сил для оборони Харкова значно більше, ніж у квітні 2014 року.