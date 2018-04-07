18:02
7 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
4°C
12°C 2°C
  • воскресенье
    14°C 2°C
  • понедельник
    16°C 4°C
  • вторник
    17°C 5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Искалеченная логика России. Скрипаль и смерть двух морских свинок
Вєсті Кремля
23:16, 6 апреля
Вести.UA. Неделя моды на телеканале
Вєсті.UA
21:43, 6 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Агрессору пришел конец, – Филарет о Путине

683 Читати новину українською
Филарет уверен, что Путин будет наказан за зло, которое делает
Филарет уверен, что Путин будет наказан за зло, которое делает / Фото из открытых источников

Действия Российской Федерации, и в частности президента Владимира Путина, это мировое зло, но агрессор будет наказан.

Об этом рассказал патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет в эфире телеканала "Прямой".

"Кремль, хоть они и наши братья, а убивают своих братьев. И что еще хуже, что убивая своих братьев, говорят: мы не убиваем. Это вы сами друг друга убиваете", – сказал он.

Читайте также: "Новый Каин": Филарет рассказал сколько еще Путин будет продолжать войну на Донбассе

По словам Филарета, такие слова – это зло, ведь россияне распространяют ложь по всему миру.

"На Донбассе мы не воюем, Крым сам к нам пришел". А потом тот Путин признался, что "я руководил". Ты когда правду говорил? Когда ты сказал, что "я руководил", или тогда, когда заявлял, что "Крым к нам вернулся добровольно"? Где твоя правда? ", – отметил патриарх.

В то же время, Филарет уверен, что зло в виде России-агрессора, непременно будет наказано.

Зло Господь терпит, но до определенной границы. А потом наказывает. И уничтожает его. И поэтому то, что сейчас делается, что сейчас делает мир с агрессором, свидетельствует о том, что пришел конец ему. Увидите – зло будет побеждено,
– уверен Филарет.

Патриарх отметил, что Украина обязательно победит в войне на Донбассе, ведь это "будет победа правды, добра. В истории зло никогда не побеждало".

Теги: Новости политики Война на Донбассе Новости Украины религия Владимир Путин УПЦ КП Украина – Россия Филарет
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Пасхальные поздравления для родных и близких
сегодня, 18:00 Пасхальные поздравления для родных и близких
19891
Золотий парашут: як топ-посадовці вкладають чималі гроші у бізнес в Єросоюзі, а не Україні
сегодня, 17:00 Золотий парашут: як топ-посадовці вкладають чималі гроші у бізнес в Єросоюзі, а не Україні
Сергій Лещенко 82
Чи має Україна історичне право називати Крим своїм?
сегодня, 16:01 Чи має Україна історичне право називати Крим своїм?
Ольга Бродська 1868
Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
сегодня, 15:00 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач 360
ТОП-5 недорогих фитнес-трекеров, которые могут спасти жизнь
сегодня, 14:07 ТОП-5 недорогих фитнес-трекеров, которые могут спасти жизнь
164
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук