Агрессору пришел конец, – Филарет о Путине

Действия Российской Федерации, и в частности президента Владимира Путина, это мировое зло, но агрессор будет наказан.

Об этом рассказал патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет в эфире телеканала "Прямой".

"Кремль, хоть они и наши братья, а убивают своих братьев. И что еще хуже, что убивая своих братьев, говорят: мы не убиваем. Это вы сами друг друга убиваете", – сказал он.

Читайте также: "Новый Каин": Филарет рассказал сколько еще Путин будет продолжать войну на Донбассе

По словам Филарета, такие слова – это зло, ведь россияне распространяют ложь по всему миру.

"На Донбассе мы не воюем, Крым сам к нам пришел". А потом тот Путин признался, что "я руководил". Ты когда правду говорил? Когда ты сказал, что "я руководил", или тогда, когда заявлял, что "Крым к нам вернулся добровольно"? Где твоя правда? ", – отметил патриарх.

В то же время, Филарет уверен, что зло в виде России-агрессора, непременно будет наказано.

Зло Господь терпит, но до определенной границы. А потом наказывает. И уничтожает его. И поэтому то, что сейчас делается, что сейчас делает мир с агрессором, свидетельствует о том, что пришел конец ему. Увидите – зло будет побеждено,

– уверен Филарет.

Патриарх отметил, что Украина обязательно победит в войне на Донбассе, ведь это "будет победа правды, добра. В истории зло никогда не побеждало".