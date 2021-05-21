В АГТ указывают, что следствие оперирует манипулятивными данными из сети Интернет, которые легли в основу обвинения компании в уклонении от уплаты налогов. Соответствующее заявление размещено на сайте "Агро Газ Трейдинг".

"13 апреля 2021 года Государственная фискальная служба открыла против ООО "Агро Газ Трейдинг" уголовное дело за якобы противоправные действия компании, которые привели к уклонению от уплаты налогов на 41 млн грн. В течение мая, несмотря на отсутствие каких-либо предварительных запросов, правоохранители прибегли к обыску в офисных помещениях ООО "Агро Газ Трейдинг", во время которого были изъяты документы, уже неоднократно предоставлявшиеся компанией правоохранительным и контролирующим органам", – сказано в заявлении.

В АГТ заявляют, что оперативники ГФС оказывали давление на гендиректора компании, проводя слежку за его жильем и автомобилем. Кроме того, в кабинете гендиректора после обысков была обнаружена прослушка, о чем подано заявление в полицию.

АГТ подчеркивает, что версия следствия не содержит реальных фактов и доказательств.

"Правоохранительный орган инкриминирует ООО "Агро Газ Трейдинг" незаконный сбыт излишков карбамида, произведенного на мощностях АО "Одесский припортовый завод", и уклонение от уплаты налогов. Однако следствие не располагает оперативными данными, показаниями свидетелей или контрольными закупками, которые могли бы подтвердить данный факт. Версия следствия основывается на информации, взятой из зарубежных сайтов в сети Интернет и спекулятивных предположениях уполномоченных лиц ГФС относительно объема приобретенного в 2020 году природного газа и объемов реализованной продукции за этот же период", – заявили в АГТ.

В АГТ указывают, что компания ежемесячно проходит документальные проверки, проводящиеся налоговыми контролерами ГФС, а также ежегодные независимые аудиторские проверки.

"Против ООО "Агро Газ Трейдинг" фабрикуется уголовное дело, не подкрепленное никакими доказательствами и которое не имеет отношения к правовому и судебному рассмотрению вопроса и установления фактов", – резюмировали в АГТ.