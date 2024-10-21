Об этом сообщил председатель АГУ, мэр Киева Виталий Кличко на XVIII Украинском муниципальном форуме "Единство для Победы и восстановления Украины".

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Выступая на Форуме, Виталий Кличко отметил, что сегодня местная власть должна не только выполнять критически важную для людей работу, но и параллельно защищать служащих и должностных лиц муниципалитетов от давления правоохранителей и силовых структур.

Сегодня массово из-за многочисленных оперативных действий правоохранителей, их ходатайства в суды заблокирована работа многих муниципалитетов или коммунальных предприятий. Люди или отстранены, или ограничены в исполнении своих обязанностей, или деморализованы. Часто это те специалисты, которых некем заменить для предоставления необходимых жителям услуг. Правление Ассоциации городов Украины приняло решение об усилении юридической службы Ассоциации, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается,

– сообщил Виталий Кличко.

Он также отметил, что члены Правления Ассоциации городов Украины встретились с представителями двух парламентских комитетов – по вопросам работы правоохранительных органов и по вопросам безопасности – и договорились совместно нарабатывать решения для предотвращения давления на местное самоуправление, для конструктивного сотрудничества и создания нормальных условий работы муниципалитетов.

Важно, что объединение это удалось и мы готовим совместные заседания с нардепами для решения проблем местного самоуправления. Будем обсуждать конкретные ситуации, находить общие позиции и решения. Другого пути сегодня нет – только единство, только объединение усилий всех,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Как прошел форум Ассоциации городов Украины / Фото КГГА

Коротко о форуме Ассоциации городов Украины

Как сообщают в КГГА, XVIII Украинский муниципальный форум "Единство для Победы и восстановления Украины" собрал представителей почти 400 украинских общин, депутатов местных советов Украины, депутатов Верховной Рады, представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине.

Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко открыл День Диалога на муниципальном форуме.