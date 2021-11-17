Мол, "разворачивается подготовка к решающей атаке". Такое мнение высказал нардеп от "слуг" Егор Чернев.
К теме Не просился и не буду просить, – Ахметов рассказал о встречах с Зеленским
"Ахметов спасается от деолигархизации"
Нардеп отметил, что Ахметов будет пытаться сменить власть и спастись от деолигархизации. По словам Чернева, под крылом Ахметова формируются несколько политических колонн и СМИ.
Кроме того, депутат предположил, что Ахметов может подогреть протестные настроения, создав проблем в энергетике. Он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ.
И это неудивительно, ведь тот же Ахметов прекрасно чувствовал себя при всех президентах Украины и со всеми договаривался. С нами договориться у него не получилось,
– убеждает "слуга".
Что известно о вероятном конфликте Зеленского и Ахметова
- СМИ писали, что отношения между Офисом Президента и Ахметовым осложнились из-за закона об олигархах и борьбы с монопольным положением его компаний на рынках.
- Политолог Игорь Петренко также убежден, что напряженность в отношениях существует.
- К слову, журналисты спросили относительно отношений с президентом и самого олигарха. Тот сказал, что не просился на встречу с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, проситься и не планирует.
Текст поста Егора Чернева:
Переход Рината Ахметова к открытому противостоянию с Президентом Владимиром Зеленским фактически состоялся. И похоже, что на наших глазах вырисовывается сценарий, по которому он будет действовать дальше, чтобы сменить власть и спастись от деолигархизации.
Подготовка к решающей атаке разворачивается по всем фронтам. Под крылом Ахметова формируется несколько политических колонн на все вкусы избирателей, заряжаются все имеющиеся СМИ, куплены политологи, эксперты, журналисты и лидеры мнений.
Для того, чтобы дополнительно подогреть протестные настроения, Ахметов вполне может прибегнуть и к саботажу и созданию проблем в энергетике, ведь он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ. Он действует по принципу чем хуже, тем лучше.
И это неудивительно, ведь тот же Ахметов прекрасно чувствовал себя при всех президентах Украины и со всеми договаривался. С нами договориться у него не получилось. Как не получилось у Медведчука и других псевдооппозиционеров.
Поэтому, одной рукой работая на ухудшение ситуации в стране, другой они хотят с помощью своих политических и медийных ресурсов создать впечатление консенсуса общества и элит и, не исключено, призвать людей выходить на улицы и спровоцировать протесты.
Но все это уже не способно остановить деолигархизацию. И это не просто наше желание, это неотвратимый этап исторического развития нашего государства, которое уже не может развиваться дальше при нынешней системе.