Мол, "разворачивается подготовка к решающей атаке". Такое мнение высказал нардеп от "слуг" Егор Чернев.

К теме Не просился и не буду просить, – Ахметов рассказал о встречах с Зеленским

"Ахметов спасается от деолигархизации"

Нардеп отметил, что Ахметов будет пытаться сменить власть и спастись от деолигархизации. По словам Чернева, под крылом Ахметова формируются несколько политических колонн и СМИ.

Кроме того, депутат предположил, что Ахметов может подогреть протестные настроения, создав проблем в энергетике. Он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ.

И это неудивительно, ведь тот же Ахметов прекрасно чувствовал себя при всех президентах Украины и со всеми договаривался. С нами договориться у него не получилось,

– убеждает "слуга".

Что известно о вероятном конфликте Зеленского и Ахметова

СМИ писали, что отношения между Офисом Президента и Ахметовым осложнились из-за закона об олигархах и борьбы с монопольным положением его компаний на рынках.

Политолог Игорь Петренко также убежден, что напряженность в отношениях существует.

К слову, журналисты спросили относительно отношений с президентом и самого олигарха. Тот сказал, что не просился на встречу с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, проситься и не планирует.

Текст поста Егора Чернева:

Переход Рината Ахметова к открытому противостоянию с Президентом Владимиром Зеленским фактически состоялся. И похоже, что на наших глазах вырисовывается сценарий, по которому он будет действовать дальше, чтобы сменить власть и спастись от деолигархизации.

Подготовка к решающей атаке разворачивается по всем фронтам. Под крылом Ахметова формируется несколько политических колонн на все вкусы избирателей, заряжаются все имеющиеся СМИ, куплены политологи, эксперты, журналисты и лидеры мнений.

Для того, чтобы дополнительно подогреть протестные настроения, Ахметов вполне может прибегнуть и к саботажу и созданию проблем в энергетике, ведь он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ. Он действует по принципу чем хуже, тем лучше.

И это неудивительно, ведь тот же Ахметов прекрасно чувствовал себя при всех президентах Украины и со всеми договаривался. С нами договориться у него не получилось. Как не получилось у Медведчука и других псевдооппозиционеров.

Поэтому, одной рукой работая на ухудшение ситуации в стране, другой они хотят с помощью своих политических и медийных ресурсов создать впечатление консенсуса общества и элит и, не исключено, призвать людей выходить на улицы и спровоцировать протесты.

Но все это уже не способно остановить деолигархизацию. И это не просто наше желание, это неотвратимый этап исторического развития нашего государства, которое уже не может развиваться дальше при нынешней системе.