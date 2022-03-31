Олигарх подчеркнул, что Россия полностью возместит ущерб, который нанесла военной агрессией.

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Я уверен, что Украина будет требовать и получит репарации в полном объеме,

– заявил бизнесмен.

Впрочем, по словам олигарха, сейчас все усилия бизнесмена и его активов сосредоточены на том, чтобы Украина одержала победу в войне, развязанной Россией.

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Издание отметило, что в настоящее время общим фокусом россиян является Мариуполь, где у Ахметова есть металлургические заводы и где неустанные атаки со стороны российских войск оставили около 170 тысяч мирных жителей в ловушке без доступа к пище и воде.

Самое ужасное то, что мы не можем доставить нашу помощь в Мариуполь и не можем эвакуировать людей, потому что российские войска продолжают обстреливать и блокировать наши колонны с помощью,

– отметил Ахметов.

Ахметов отказался рассказать, где он находится в Украине, из соображений безопасности, но подчеркнул, что не покинет страну и пытается помочь финансово и не только.

По словам Ахметова, когда придет время, группа SCM "обязательно подаст иск к РФ с требованием возместить все убытки, нанесенные российской военной агрессией".

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