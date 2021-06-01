С детства необходимы знания этой земли и неба, под которым живет человек. Такое мнение в программе "11 вопросов" высказал актер, режиссер и заслуженный артист Крыма Ахтем Сеитаблаев.

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По его словам, осведомленность и образованность заключается в том, что именно называть Родиной, друзьями, ценностями, смыслом своей жизни.

Сеитаблаев: Линия разрыва – язык и ценности

Война этой линией разрыва, как считает режиссер, это язык, ценности, так называемый старший брат. "Образованный человек, который обладает способностью отличать хорошее от плохого, свое от не своего – его трудно убедить, разве заставить", – сказал режиссер.

Что мы должны сделать? По крайней мере не молчать, если не безразлично вообще. Это не касается военных, мы обязаны тем людям, которые на фронте – добровольцам и кадровым военным,

– отметил Сеитаблаев.

Заслуженный артист Крыма отметил, что каждый человек, если ему не безразлично, делает большой путь маленьких дел. Он, например, живет, снимает кино и играет в театре.

"У меня есть пример родителей, которые 50 лет прожили в изгнании, но ни разу не слышал от них в местах депортации о том, что они не вернутся в Крым. Даже сомнений не было. Так и случилось, кстати. Мы вернулись", – отметил Сеитаблаев.

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