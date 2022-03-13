Враг продолжает наступление на Сумщине с целью пробить дорогу в направлении Киева. Воплотить свои планы оккупантам не удается, поэтому они просто бомбят жилые районы.

Кстати Россия хочет переодеть белорусскую армию в свою форму и отправить ее в войну, – Данилов

Обстрел Ахтырки

Около 21:00 авиация оккупантов начала бомбить Ахтырку. Снаряды попадали в окрестности города.

Пострадал жилой сектор. Информация о пострадавших в результате бомбардировки пока нет.

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