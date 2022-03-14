Оккупанты продолжают цинично обстреливать Ахтырку. В ночь на 14 марта снова произошли массовые пожары из-за обстрелов.
Обратите внимание Оккупанты сделали штаб на железнодорожном вокзале на Сумщине, оттуда бьют по населенным пунктам
Спасателям же удалось вытащить из-под завалов 4 человека. О количестве пострадавших и погибших не сообщают.
В ночь с 13 на 14 марта спасатели тушили пожар, доставали живых людей и тела погибших из-под завалов. Спасли четырех. Количество погибших уточняется, завалы еще разбирают. Также в Ахтырке авиабомбой разрушен газопровод,
– говорится в сообщении.
К слову, часть Сум сейчас остается без воды. Все из-за технических проблем на Пришибском водосборнике. Детальнее можно прочитать по ссылке.
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