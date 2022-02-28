Это уже не впервые в городе на Сумщине звучали сирены. После этого начинались обстрелы оккупанта.

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Перед этим в Ахтырке обстреляли нефтебазу

28 февраля в Ахтырке обстреляли нефтебазу. О том, что именно туда попал снаряд подтвердили в военной администрации.

Из-за сложной ситуации в городе мэр ввел комендантский час – с 17:30 до 7:00. Когда будут видеть людей, которые его нарушили, сначала будут стрелять на предупреждение, а потом на поражение. Также местные власти предупредили: за мародерство будут наказывать расстрелом.

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