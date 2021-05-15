В лондонском аэропорту устроили массовую драку из-за оскорбления женщины: видео
В британском аэропорту Лутон, расположенном возле Лондона, пассажиры устроили драку. В результате инцидента пострадали 4 человека, из них 3 пришлось госпитализировать.
Источник:Sky News
Драка завязалась утром 14 мая на паспортном контроле. Сначала полицейские задержали 17 человек.
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После проверки и выяснения обстоятельств правоохранители отпустили 5 задержанных, еще одного отпустили под залог, но на определенных условиях.
Остальных 11 мужчин в возрасте от 20 до 55 лет освободили под залог накануне судебного заседания. Их обвинили в нарушении общественного порядка с применением насилия.
Почему возникла драка
В сети опубликовали шокирующие кадры, на которых многие мужчины бьют друг друга ногами и чемоданами в торговом районе аэропорта.
По информации издания MailOnline, драка возникла после того, как один из мужчин бросил бутылку в другого. Он якобы оскорбил женщину, с которой тот путешествовал.
Драка в аэропорту Лутон: смотрите видео
Как отреагировали в аэропорту
Руководство аэропорта Лутон извинилось перед пострадавшими за инцидент. Там отметили, что шокированы и расстроены случившимся.
"Мы применяем подход нулевой терпимости к насилию и продолжаем помогать правоохранителям в их запросах", – отметил представитель аэропорта.
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