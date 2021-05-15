В британском аэропорту Лутон, расположенном возле Лондона, пассажиры устроили драку. В результате инцидента пострадали 4 человека, из них 3 пришлось госпитализировать.

Драка завязалась утром 14 мая на паспортном контроле. Сначала полицейские задержали 17 человек.

Читайте также В Гонконге грабители с водяным пистолетом пытались украсть 25 миллионов долларов

После проверки и выяснения обстоятельств правоохранители отпустили 5 задержанных, еще одного отпустили под залог, но на определенных условиях.

Остальных 11 мужчин в возрасте от 20 до 55 лет освободили под залог накануне судебного заседания. Их обвинили в нарушении общественного порядка с применением насилия.

Почему возникла драка

В сети опубликовали шокирующие кадры, на которых многие мужчины бьют друг друга ногами и чемоданами в торговом районе аэропорта.

По информации издания MailOnline, драка возникла после того, как один из мужчин бросил бутылку в другого. Он якобы оскорбил женщину, с которой тот путешествовал.

Драка в аэропорту Лутон: смотрите видео

Three passengers in hospital and 17 arrested after Luton Airport brawl. https://t.co/DKZ7y1CI3U pic.twitter.com/Ya8ZmCvhNv — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) May 15, 2021

Как отреагировали в аэропорту

Руководство аэропорта Лутон извинилось перед пострадавшими за инцидент. Там отметили, что шокированы и расстроены случившимся.

"Мы применяем подход нулевой терпимости к насилию и продолжаем помогать правоохранителям в их запросах", – отметил представитель аэропорта.