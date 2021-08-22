Соответствующее обращение представители ведомства 21 августа адресовали также премьер-министру Наталье Гаврилице и главе парламента Игорю Гросу.

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Академия наук поддерживает инициативу Совета писателей и Института румынской филологии имени Богдана Петричейку Хашдеу призвать парламент внести изменения в 13 статью конституции в соответствии с научной истиной,

– сообщили ученые.

По их мнению, изменение названия государственного языка с молдавского на румынский:

положит конец бесконечным бесполезным дискуссиям, которые ведутся вокруг этого вопроса;

положит конец спекуляциям, которые продолжаются уже несколько десятилетий;

улучшит имидж Молдовы во всем мире;

обеспечит процесс европейской интеграции страны.

Справка. Статья 13 Конституции гласит, что государственным языком Молдовы является молдавский язык.