Соответствующее обращение представители ведомства 21 августа адресовали также премьер-министру Наталье Гаврилице и главе парламента Игорю Гросу.
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Академия наук поддерживает инициативу Совета писателей и Института румынской филологии имени Богдана Петричейку Хашдеу призвать парламент внести изменения в 13 статью конституции в соответствии с научной истиной,
– сообщили ученые.
По их мнению, изменение названия государственного языка с молдавского на румынский:
- положит конец бесконечным бесполезным дискуссиям, которые ведутся вокруг этого вопроса;
- положит конец спекуляциям, которые продолжаются уже несколько десятилетий;
- улучшит имидж Молдовы во всем мире;
- обеспечит процесс европейской интеграции страны.
Что известно о языке в Молдове
Язык Молдовы уникален тем, что никак не может определиться с названием. Дело здесь не в науке, а в политике. Как ее назвать, должны решить политики и общество.
В Молдове противоречат друг другу даже главные документы страны: в конституции язык называется молдавским, а в декларации о независимости – румынским.
Правда, в 2013 году Конституционный суд признал приоритет декларации о независимости над конституцией. Формально, язык признали румынском. Но согласия это не прибавило.