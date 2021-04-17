Преодолев несколько континентов, на станцию "Академик Вернадский" прибыла уже 26-я украинская антарктическая экспедиция. Вахту им передали зимовщики и сезонный отряд ученых и ремонтников.

Впереди – разгрузка продуктов и перекачка горючего в бак на весь год, а также передача дел от одних зимовщиков другим.

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Новая экспедиция на "Академике Вернадском"

Преодолев несколько континентов, все карантинные ограничения и бурный пролив Дрейка, 26-я украинская антарктическая экспедиция наконец добралась до станции "Академик Вернадский",

– говорится в сообщении.

В центре отмечают, что на станции все сильнее ощущается приближение зимы, поэтому важно закончить все работы максимально оперативно. "Но настроение на "Вернадском" – приподнятое", – добавили там.

Вахту новой экспедиции передали зимовщики, работающие иногда в очень сложных условиях, а также сезонный отряд ученых и ремонтников, которые сделали очень много для модернизации станции.

Теперь 25-я антарктическая экспедиция и команда сезонников возвращаются домой.

Что известно об украинской арктической станции

Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" расположена на мысе Марина острова Галиндез.

Она является метеорологической и географической обсерваторией.

Украинские полярники проводят исследования по биологии, метеорологии, океанографии, изучают влияние холода на организм человека, изменения магнитного поля Земли, ионосферу и космос.

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