ПуАО "КБ "Аккордбанк" прокомментировало информацию о якобы блокировании денег для строительства метро на Виноградарь в Киеве. В банке уверяют, что соблюдают требования действующего законодательства.

В своем разъяснении представители "Аккордбанка" отметили, что деньги юридического лица "Киивметротехнологии" не были заблокированы. Финучреждение принимает все меры, чтобы предотвратить участие в незаконных операциях.

Ранее Блокирование денег для строительства метро: в "Киевметрострое" будут пикетировать офис "Аккордбанка"

В банке говорят, что средства не были заблокированы

Банк осуществляет приостановление расходных операций по счетам клиентов исключительно в пределах и порядке определенном действующим законодательством Украины, в частности, в случае наложения ареста или в других случаях, предусмотренных договором, законами Украины,

– объяснили в банке.

Также там заверили, что будут иметь нулевую толерантность к незаконным операциям. Учреждение из-за ложной информации обратилось в правоохранительные органы.

Ранее СМИ сообщили об акции работников "Киевметростроя"

Отметим, что ранее появилась информация, что сотрудники "Киевметростроя" собираются пикетировать офис "Аккордбанка" в Киеве из-за блокирования денег для строительства метро на Виноградарь.

Акция должна была состояться 29 апреля. Вроде бы только после этого юристы банка согласились на переговоры с людьми, которые несколько месяцев не получали зарплаты – из-за блокирования 6 миллионов гривен на счетах.

Обратите внимание! В "Аккордбанке" отметили, что эта информация, обнародованная ранее, является фейковой.