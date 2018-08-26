Актер из "Сватов" побил сожительницу и похвастался этим в соцсетях: фото

В Киеве актер сериала "Сваты-6" и столичного академического театра на Липках Вячеслав Кошелев избил свою сожительницу и похвастался этим на своей странице в Facebook. Пострадавшей оказалась Елена Савченко, которая подтвердила факт своего избиения, и теперь возбуждено уголовное дело.

"И вот как я ее украсил, пусть скажет спасибо, что не задушил подушкой, пусть теперь полежит в нейрохирургии, подумает", – написал актер под одним из фото с женщиной.

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Сообщение Кошелева, в котором он хвастается, что избил женщину

Избитая актером женщина

Ситуацией возмутился народный депутат Украины Борислав Береза. Так, он призвал руководство полиции заняться этим делом.

В комментариях под заметкой Березы нардеп Ольга Червакова написала, что уже связалась с женщиной на фото.

В то же время экс-омбудсмен Валерия Лутковская отметила, что "без желания жертвы разобраться с обидчиком будет трудновато".

Отметим, что впоследствии Кошелев удалил все фото и опубликовал взамен другое сообщение: "Всем привет! Я развелся с женой, она мстит за развод. Не*иг бросаться с ножом, когда психуешь!"

Добавим, кроме актерской деятельности в театре, Кошелев сыграл роли в ряде фильмов и сериалов, среди которых "Центральная больница", "Офицерские жены", "Обычное дело", "Сваты-6", "Искупление", "Женский доктор", "Возвращение Мухтара-5" и другие.