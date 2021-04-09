Активист Сергей Стерненко, которого 9 апреля Одесский апелляционный суд отпустил под домашний арест, написал свой первый пост не из СИЗО. В нем Стерненко поблагодарил за поддержку и подчеркнул, что еще не время расслабляться.

Стерненко отметил, что изменение меры пресечения еще ничего не значит и подчеркнул, что стоит готовиться к рассмотрению апелляции на решение по сути.

Важно Заключенного Сергея Стерненко отпустили под домашний арест

Активист сообщил, что суд может рассмотреть апелляцию уже через неделю.

Это еще не победа, самое главное – за неделю. Изменение меры еще ничего не значит, так что не расслабляемся. Спасибо вам за вашу невероятную поддержку! Вы лучшие,

– написал Стерненко.

Актуально! 16 апреля суд будет рассматривать апелляцию на приговор, которым активиста хотят отправить в колонию на 7 лет и 3 месяца.

Заметим, что Одесский апелляционный суд 9 апреля под председательством судьи Альбины Кадегроб отпустил Сергея Стерненко и Руслана Демчука под круглосуточный домашний арест, но у активистов забрали заграничные паспорта.

Как прошло заседание суда

В начале судья Кадегроб позволила выпустить Стерненко и Демчука из аквариума, чтобы они имели возможность эффективно участвовать в судебном заседании.

из аквариума, чтобы они имели возможность эффективно участвовать в судебном заседании. На протяжении всего судебного заседания активисты сидели рядом со своими адвокатами. Защита подчеркнула, что нет оснований содержать активистов в СИЗО.

Как пояснили адвокаты, судья в первой инстанции ничем не мотивировал такую меру пресечения, а также не имел права избирать новую, поскольку тогда действовала другая – залог.

В зале присутствовали 4 народных депутата от "Слуги народа", "Голоса" и "Европейской Солидарности". Все они готовы взять на поруки Стерненко.



Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала