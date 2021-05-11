Дом активиста Виталия Шабунина сожгли в конце июля 2020 года. Через 10 месяцев антикоррупционер с семьей смог вернуться в отстроенный дом.

Шабунин поделился событием на своей личной странице в соцсети и поблагодарил неравнодушных за поддержку. Заявил, что больше всего жаль не дом, а потерянного времени.

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Как объяснил активист, его дети и жена в течение нескольких месяцев ежедневно проводили в пути по 4 часа – на время ремонта он с семьей какое-то время жил у брата. Кроме этого, глава Центра противодействия коррупции заявил, что отдача долгов заставляет отрываться от работы, остальное время уходит на подработки.

Это было не самое легкое время для семьи: 10 переездов, карантин, а затем COVID-19 вшестером в однокомнатной квартире. Все это вместе – еще то "приключение",

– поделился Шабунин.

Впрочем, несмотря на трудности, по словам Шабунина, это мотивирует использовать время эффективнее: "еще четче ставить цели и быстрее выгрызать их достижение".

Дом Шабунина до и после поджога – сравнение / Фото из Фейсбука Шабунина

Антивист надеется, что за несколько лет поотдает все долги, вместе с тем и приобретет новые навыки, что поможет ему в работе в ЦПК.

"Потом напишу, как 10 месяцев назад руководители аваковского нацпола смотрели мне в глаза и божились, что уже всех нашли и вот-вот начнут задерживать. С подложенными маме и теще взрывными устройствами "аваковцы" хотя бы в глаза не врали: тихонько взялись дело сливать", – добавил Шабунин в своем посте.

Но давайте о хорошем, все же для меня с семьей это возвращение – праздник,

– подытожил антикоррупционер.

Внимание! Чтобы восстановить дом, нужно было примерно 55 – 60 тысяч долларов. Организация "100% Жизнь" объявила сбор денег в поддержку Шабунина, благодаря которым и удалось восстановить дом.

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