Активист Шабунин с семьей вернулись в ранее сожженный дом: фото
Дом активиста Виталия Шабунина сожгли в конце июля 2020 года. Через 10 месяцев антикоррупционер с семьей смог вернуться в отстроенный дом.
Источник:фейсбук Шабунина
Шабунин поделился событием на своей личной странице в соцсети и поблагодарил неравнодушных за поддержку. Заявил, что больше всего жаль не дом, а потерянного времени.
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Как объяснил активист, его дети и жена в течение нескольких месяцев ежедневно проводили в пути по 4 часа – на время ремонта он с семьей какое-то время жил у брата. Кроме этого, глава Центра противодействия коррупции заявил, что отдача долгов заставляет отрываться от работы, остальное время уходит на подработки.
Это было не самое легкое время для семьи: 10 переездов, карантин, а затем COVID-19 вшестером в однокомнатной квартире. Все это вместе – еще то "приключение",
– поделился Шабунин.
Впрочем, несмотря на трудности, по словам Шабунина, это мотивирует использовать время эффективнее: "еще четче ставить цели и быстрее выгрызать их достижение".
Дом Шабунина до и после поджога – сравнение / Фото из Фейсбука Шабунина
Антивист надеется, что за несколько лет поотдает все долги, вместе с тем и приобретет новые навыки, что поможет ему в работе в ЦПК.
"Потом напишу, как 10 месяцев назад руководители аваковского нацпола смотрели мне в глаза и божились, что уже всех нашли и вот-вот начнут задерживать. С подложенными маме и теще взрывными устройствами "аваковцы" хотя бы в глаза не врали: тихонько взялись дело сливать", – добавил Шабунин в своем посте.
Но давайте о хорошем, все же для меня с семьей это возвращение – праздник,
– подытожил антикоррупционер.
Поджог дома Шабунина: что известно
- Дом Виталия Шабунина подожгли неизвестные ночью 23 июля 2020 года. В тот момент в доме были его родители, которых спасла соседка.
- За 2 недели до того газовая служба проверила счетчик и все соединения в доме, поэтому газ взорваться не мог.
- Полиция открыла уголовное производство за умышленное уничтожение имущества. Впрочем, активист не согласен с такой квалификацией. Он настаивает, что это было покушение на убийство.
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