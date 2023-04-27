Соответствующее заявление сделала Марина Ханхалаева, представитель движения за независимость Бурятии в Лиге Свободных Наций, пишет 24 Канал. Активисты стремятся к прекращению войны в Украине и возвращению всех оккупированных территорий.

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Независимость – это единственный способ выжить для бурят и всех коренных народов

"Мы хотим построить государство, основанное на демократии, правах человека, экономике, свободе и справедливых законах. Мы хотим немедленного прекращения войны в Украине, возвращения всех оккупированных территорий и суда над всеми военными преступниками", – сказала Ханхалаева.

Она подчеркнула, что движение бурят поддерживает право других коренных народов России на независимость. Активистка призывает к объединению, чтобы противостоять кремлевскому режиму.

Мы отдаем себе отчет, что не можем сделать это в одиночку, потому что в тот момент, когда мы захотим стать независимыми, Москва, наверное, направит свои танки на наши города. Мы должны объединиться с другими народами России в этой борьбе,

– отметила Ханхалаева.

По ее мнению, независимость – это единственный способ выжить для бурят и всех коренных народов. Кроме того, независимость – это единственный способ сохранить культуру и достоинство бурят.

В то же время, активистка отметила, что независимость будет означать много работы по построению новой страны. Поэтому движение бурят решило обратиться за поддержкой к международному сообществу.

Нам нужны законы, которые не оставят места для автократических губернаторов, коррупции и милитаризма. Мы хотим развивать бурятскую культуру и с большой осторожностью относиться к правам всех других людей, считающих Бурятию своим домом. Россияне, грузины, даже киевляне, все 167 национальностей, живущих в Бурятии,

– сказала Марина Ханхалаева.

По ее словам, буряты хотят тесных связей со всеми своими соседями, в том числе с Монголией.

"Если они будут основаны на взаимной заинтересованности и уважении. Возможно, больно отдавать себе отчет, что Бурятия потеряла много своих территорий из-за перераспределения границ, проведенного Россией. Но в первую очередь мы хотим мира и дружбы с нашими соседями", – подчеркнула активистка.

Буряты надеются на международную поддержку

Марина Ханхалаева добавила, что буряты хотят избежать любых территориальных споров, а также просят международную помощь для развития своего государства.

"Мы верим, что можем стать самодостаточными, достаточно быстро выйти на ресурсы, которые больше не будут идти в Москву. Но мы нуждаемся в помощи и поддержке и в критический момент провозглашения независимости, и на первых этапах развития государства", – заявила представитель бурят.

Среди документов, требующих независимости для Бурятии, есть устав ООН, право на предоставление независимости колониальным странам и народам, право на права коренных народов, Всеобщая декларация прав человека, законодательство США, PL 8690 колонизированных наций.

Вспоминая слова Мартина Лютера Кинга, я мечтаю, что однажды эта нация восстанет и откроет истинное значение своего вероучения,

– сказала Ханхалаева.

Активистка подчеркнула, что Бурятия после победы Украины первой подпишет мирный договор с Киевом.

"Как бурятка я мечтаю, чтобы эта преступная война против свободолюбивого украинского народа как можно быстрее закончилась полной и сокрушительной победой украинского народа. И Бурятия первой подпишет мирный договор с Украиной и станет независимым и мирным государством. Благодарю вас", – резюмировала она.