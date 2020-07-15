Ночью с 6 на 7 июля группа людей в масках и капюшонах в очередной раз совершила акт вандализма и разбила стекла в нежилом здании на Почтовой площади (адрес Почтовая площадь, 3б).

Про це повідомляє vgorode.ua

"Вже тричі псевдоактивісти зносили паркан та двічі били скло нашої нежитлової будівлі, – розповідає представник власника Володимир Данилов. – Після останнього акту вандалізму ми навіть оголосили премію за додаткову інформацію про вандалів. Вони вже тривалий час штучно нагнітають ажіотаж навколо нашого об'єкта. Ми маємо всі документи: право власності на будівлю, будівельних робіт вже давно не проводимо. Але ще декілька місяців тому на нас виходили представники "активістів", які вимагали хабар в розмірі 2.5 мільйона гривень. За це обіцяли лишити нас в спокої. Враховуючи, що у нас все в порядку з документами, можливість сплати хабаря ми не розглядали. Псевдоактивісти були наполегливими, і вже 5 разів коїли акти вандалізму".

Данилов також зазначив, що зараз дії псевдоактивістів розслідують відповідні правоохоронні органи і, впевнені, незабаром вони дадуть їм свою оцінку. Всі отримають по заслугам! Ще раз хочу наголосити: ми не будемо нікому сплачувати хабар і будемо діяти тільки в правовому полі.